Furto all’Euronics: ruba un Macbook da 1.400 euro, incastrato dalle telecamere

MANTOVA – Aveva approfittato del caos dello shopping natalizio per mettere a segno un colpo hi-tech, ma la sua fuga è durata poco. Un giovane di 23 anni, di nazionalità georgiana, è stato denunciato dai Carabinieri con l’accusa di furto aggravato dopo aver sottratto un computer portatile di ingente valore. [ – Aveva approfittato del caos dello shopping natalizio per mettere a segno un colpo hi-tech, ma la sua fuga è durata poco. Un giovane di 23 anni, di nazionalità georgiana, è stato denunciato dai Carabinieri con l’accusa di furto aggravato dopo aver sottratto un computer portatile di ingente valore. [ 1

Il colpo nel mirino dello shopping

Il furto è avvenuto lo scorso 21 dicembre all’interno del punto vendita “Euronics” di via Verona a Mantova. Nel pieno della corsa ai regali di Natale, il malvivente è riuscito a eludere la sorveglianza e a rimuovere con destrezza il dispositivo antitaccheggio da un prezioso Macbook Pro 14, del valore commerciale di circa 1.400 euro, allontanandosi poi senza pagare. Accortosi immediatamente dell’ammanco, al direttore del negozio non è rimasto che lanciare l’allarme al 112.

L’intervento e le indagini

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Sezione Radiomobile di Mantova, già dispiegata sul territorio nell’ambito dei servizi straordinari di controllo natalizi pianificati in Prefettura durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

I militari del Radiomobile, insieme ai colleghi della Sezione Operativa della Compagnia di Mantova, hanno avviato i rilievi e acquisito i filmati del sistema di videosorveglianza del negozio. L’analisi meticolosa dei fotogrammi, unita alla comparazione fotografica e all’incrocio dei dati con i profili già schedati nelle Banche Dati delle Forze dell’Ordine, ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del 23enne.

Il provvedimento

Al termine degli accertamenti info-investigativi, il giovane straniero è stato ufficialmente deferito a piede libero all’Autorità Giudiziaria. Dovrà rispondere, in ipotesi accusatoria, del reato di furto aggravato.