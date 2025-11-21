Calcio Serie B – Il Mantova e i ct azzurri, storie di gioie e dolori

Mantova Lo Spezia, che il Mantova affronterà domenica al Martelli, è guidato da Roberto Donadoni, che dal 2006 al 2008 è stato ct della Nazionale. È successo raramente, nei suoi 114 anni di storia, che l’Acm si trovasse a sfidare allenatori che vantavano un’esperienza sulla panchina azzurra.

L’ultima volta nella stagione 1971-72, che per i virgiliani fu anche l’ultima in Serie A. I due ex ct erano nientemeno che Edmondo Fabbri (a sua volta già leggendario allenatore dell’Ozo nella scalata dalla quarta alla massima serie) ed Helenio Herrera. In quella stagione Fabbri era alla guida del Bologna e col Mantova rimediò due pareggi per 1-1. Da ex ct azzurro, Mondino aveva incrociato l’Acm anche nel 1967-68 alla guida del Torino (0-0 e 4-0 per i granata). Quanto a Herrera (che ebbe una brevissima esperienza in Nazionale, al fianco di Valcareggi), nel 1971-72 guidava la Roma e vinse entrambe le gare col Mantova: 3-1 all’Olimpico e 2-0 al Martelli. A proposito di Herrera, però, non si può non citare la storica Mantova-Inter 1-0 dell’1 giugno 1967, che fece perdere lo scudetto ai nerazzurri: il Mago aveva lasciato la Nazionale italiana pochi mesi prima.

In epoca recente il Mantova ha avuto a che fare con allenatori che solo in seguito sarebbero diventati commissari tecnici della Nazionale. Parliamo di Antonio Conte e Gian Piero Ventura. Con l’attuale tecnico del Napoli, i biancorossi si sono incrociati ben cinque volte in Serie B all’epoca di Fabrizio Lori. E non sono mai riusciti a batterlo: tre pareggi per 1-1 con l’Arezzo (2006-07) e col Bari (2007-08); due sconfitte, col salentino sempre alla guida del Bari, nel 2008-09 (1-0 al San Nicola, 2-0 al Martelli: qui Conte venne pure espulso e finì in tribuna accolto dai fischi). Più numerosi i precedenti del Mantova con Ventura. Il primo risale addirittura al 1986-87 in C1, quando il futuro ct azzurro guidava lo Spezia: al Martelli i biancorossi vinsero 2-0. Nel 1988-89, sempre in C1, Ventura allena la Centese e al Mantova strappa una vittoria e un pari (1-0 a Cento, 0-0 al Martelli). Un salto di 20 anni ed eccoci alla B di Lori: nel 2006-07 Ventura subentra alla guida del Verona e sbanca il Martelli (2-0). Nella stagione successiva siede sulla panchina del Pisa: vince ancora al Martelli (1-0), mentre all’Arena Garibaldi finisce 1-1. Infine nel 2008-09, sempre al Pisa, fa in tempo a giocare solo il match d’andata a Mantova (2-1 per i biancorossi) perchè poi viene esonerato. Solo sfiorato Luciano Spalletti: cominciò ad allenare l’Empoli in C1 nell’aprile 1994, ma l’Acm aveva già affrontato i toscani. Un incrocio invece con Marcello Lippi, quando il futuro ct allenava la Carrarese in C1 nel 1988-89: 2-1 per il Mantova al Martelli, 1-1 a Carrara. Per chiudere la rassegna, segnaliamo un Parma-Mantova 1-0 in C1 nel 1978-79, con Cesare Maldini mister dei ducali; e un doppio confronto col Brescia di Azeglio Vicini nella Serie A 1967-68, con doppia vittoria virgiliana.