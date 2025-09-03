Calcio Serie B – Il Mantova e le altre 19 squadre cadette: valori definiti… ma solo sulla carta

MANTOVA Ora che il mercato si è concluso e che il calendario, complice la pausa nazionali, concede agli allenatori una settimana in più per lavorare, la Serie B può finalmente gettare la maschera e svelare la sua identità. Già, perchè le prime due giornate non hanno espresso una certezza degna di questo nome. Del resto, basta vedere la classifica: nessuna squadra a punteggio pieno e ben 8 in testa con 4 punti. Perfino il Mantova di Davide Possanzini, che è un cantiere aperto molto più di un anno fa, grazie al successo sul Pescara si ritrova attaccato al gruppone delle battistrada. Si può dire insomma che queste prime due giornate siano state una sorta di collaudo, poco più che un riscaldamento in attesa di fare sul serio.

Non che lo scorso anno fosse tanto diverso, ma almeno dopo due giornate una squadra a punteggio pieno c’era: il Sudtirol (poi peraltro precipitato nei bassifondi). Quest’anno, alla prima giornata, qualche squadra aveva fatto intravedere del potenziale: Venezia, Monza e Palermo (giusto per citare tre big) erano partite col piede giusto. Soffrendo sì, ma non mancando l’appuntamento con la vittoria. Tuttavia, nessuna è stata capace di confermarsi nella seconda partita. Per questo, in questo quadro ancora tutto da decifrare, il successo del Mantova sul Pescara assume un peso non indifferente. Perchè nulla in questa fase si può dare per scontato, nemmeno una vittoria contro una delle squadre sulla carta più deboli del lotto.

A proposito di forze in campo, al termine del mercato possiamo stilare una griglia delle 20 squadre cadette. La fonte è transfermarkt.it e la voce presa in considerazione è “valore della rosa”. Premettendo che si tratta di dati indicativi, la squadra con l’organico più ricco è il Monza di Paolo Bianco con 54,40 milioni di euro, seguito di poco dal Venezia di Giovanni Stroppa a quota 53,50 milioni. Curiosamente il Mantova ha già affrontato entrambe (il Venezia in Coppa Italia, il Monza in campionato), rimediando due sconfitte e subendo nettamente la superiorità degli avversari. Tornando alla nostra classifica, al terzo posto delle squadre più ricche c’è lo Spezia, sia pur distaccato (45,15 milioni). Eppure i bianconeri di Luca D’Angelo, che l’anno scorso sfiorarono la A perdendo la finale play off, sono stati la delusione delle prime due giornate, nonostante il vantaggio di giocare entrambe le gare in casa: 0-2 con la Carrarese, 0-0 col Catanzaro. Il Palermo occupa solo il quarto posto nei pronostici ma, forse perchè allenato dal mago delle promozioni Filippo Inzaghi, è indicato come uno dei favoriti alla vittoria finale. Disastro Sampdoria di Massimo Donati: la quinta piazza nella graduatoria degli organici fa a pugni con gli zero punti raccolti nelle prime due gare.

E il Mantova? È 14esimo e la sua rosa, secondo il portale specializzato, vale 17,25 milioni. Giusto per un raffronto, un anno fa valeva 15,05 milioni ed era la terzultima del lotto. Dunque, sulla carta i biancorossi dispongono di un organico più competitivo e in grado di salvarsi con relativa tranquillità. Attendiamo la riprova del campo.