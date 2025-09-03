Calcio Serie B – Una cena tira l’altra: tutti gli appuntamenti dei Mantova Club di città e provincia

MANTOVA Si moltiplicano le cene dei Mantova Club, organizzate in collaborazione col Centro di coordinamento. Questa sera a Villa Garibaldi si terrà quella del Falco Biancorosso, ma il calendario è ricco e nelle prossime settimane coinvolgerà altri sodalizi. Il 17 settembre sarà la volta del Mantova Club Villa Saviola: l’appuntamento è al ristorante “I tre soci” in via Filzi, ovviamente a Villa Saviola. Prenotazione obbligatoria entro il 14 ai numeri 339 4013434 (Milena) oppure 335 5456723 (Lino).

Una tradizione di inizio stagione è il ritrovo del Mantua Club Dal Platan, che prevede anche la premiazione del primo marcatore biancorosso della stagione. La targa verrà consegnata a Leonardo Mancuso, autore dell’1-0 col Pescara, il 24 settembre all’apericena organizzato al San Francesco Coffee Beer & Food, in via Fratelli Bandiera a Mantova. Anche in questo caso prenotazione obbligatoria entro il 21 al 349 2235775 (Marco).

Altri ritrovi in via di definizione: in ottobre Club Sguaitzer l’8, Club Sermide il 15 e Club Castellucchio il 22; in novembre Border Line il 5 e Volta Mantovana il 19; in dicembre Marcaria il 10.

Nel frattempo, il Ccmc prosegue nell’organizzazione della trasferta di domenica 14 a Chiavari, per la partita con la Virtus Entella. Il primo pullman è andato esaurito e si stanno raccogliendo le prenotazioni per il secondo. I numeri di riferimento sono 328 4559913 (Gianluca Negretti) e 331 2647014 (Andrea Fontanesi).