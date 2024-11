Calcio Serie B – Il Mantova vince il derby con la Cremonese (1-0) e torna a sorridere

MANTOVA Il Mantova interrompe il digiuno da vittorie vincendo al Martelli il derby con la Cremonese. Derby tiratissimo e con tante occasioni da una parte e dall’altra. Il gol decisivo nella ripresa: a siglarlo capitan Burrai. Successo meritato. Ora c’è la sosta: il Mantova tornerà in campo sabato 23 novembre a Catanzaro (ore 15).

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Danilo Martelli di Mantova. E’ il giorno del derby per i biancorossi di Davide Possanzini, che dopo 8 anni tornano a sfidare la Cremonese. Il Mantova cerca la vittoria che gli manca dal 22 settembre, mentre i grigiorossi di Eugenio Corini (tra i candidati alla promozione in A) devono riscattare la sconfitta dell’ultimo turno col Pisa. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

MANTOVA-CREMONESE 1-0

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Fedel, Brignani, Cella, Bani (81′ Solini); Trimboli, Burrai; Bragantini (68′ Galuppini), Aramu (81′ Wieser), Ruocco (64′ Fiori); Mensah (68′ Mancuso). A disp.: Sonzogni, Redolfi, Debenedetti, Artioli, Maggioni, Muroni, De Maio. All.: Possanzini.

CREMONESE (4-2-3-1): Fulignati; Barbieri, Ravanelli (69′ Quagliata), Bianchetti, Lochoshvili; Collocolo, Castagnetti (69’Pickel); Zanimacchia, Vazquez (76′ De Luca), Vandeputte (46′ Buonaiuto); Bonazzoli. A disp.: Saro, Jungdal, Sernicola, Antov, Majer, Moretti, Milanese. All.: Corini.

ARBITRO: Daniele Perenzoni di Rovereto (assistenti: Vito Mastrodonato di Molfetta e Giuseppe Di Giacinto di Teramo; addetto al Var: Paolo Mazzoleni di Bergamo)

RETE: 59′ Burrai

NOTE: Espulso Lochoshvili al 92′ per doppia ammonizione. Ammoniti: Ravanelli, Bianchetti, Bonazzoli, Mensah, Burrai, Collocolo, Castagnetti, Lochoshvili. Calci d’angolo: 6-5. Recupero: 1′ + 5′.

Secondo tempo

95′ Finisce qui!!!! Il Mantova vince il derby.

92′ Espulso Lochoishvili per doppia ammonizione.

90′ Cinque minuti di recupero.

86′ Mantova in avanti con Wieser che spara altissimo.

84′ Punizione di Buonaiuto centrale, Festa blocca senza patemi.

82′ Palla ghiotta per Buonaiuto che spara fuori.

81′ Ultimi due cambi per il Mantova: fuori Aramu e Bani, dentro Wieser e Solini.

81′ Rasoterra dalla lunga distanza di Collocolo non lontano dal palo.

79′ Finale vivacissimo, il risultato resta aperto.

75′ Spazi larghi, contropiedi a raffica. Stavolta la palla buona capita sui piedi di Mancuso la cui conclusione viene deviata in corner da un difensore.

73′ Fiori gira di testa su cross dalla bandierina, palla alta.

72′ Sul rovesciamento di fronte è Mancuso a impensierire Fuilgnati con un diagonale fuori.

71′ Ci prova Collocolo, palla fuori di un soffio.

68′ Doppia sostituzione nel Mantova: escono Mensah (dolorante e applauditissimo) e Bragantini, entrano Mancuso e Galuppini-

65′ La partita è ripresa e il Mantova ha sfiorato il raddoppio: Bragantini per Aramu che pesca Fiori davanti al portiere ma il tiro del neoentrato è da dimenticare. Era un’occasionissima.

64′ Intanto c’è il primo cambio nel Mantova: dentro Fiori al posto di Ruocco.

63′ Partita momentaneamente sospesa per il lancio di fumogeni in campo dopo che già erano scoppiati quattro potenti petardi.

59′ GOOOOOOOOOOOL DEL MANTOVAAAAAAAAAAAA. Ha segnato Burrai!!!!! Il capitano, servito da Mensah, beffa Fulignati con una conclusione nell’angolino.

58′ Incredibile contropiede fallito dal Mantova!!! Mensah si libera di Ravanelli e si invola verso Fulignati ma si fa anticipare da Fulignati, la palla arriva a Bragantini che non trova il tempo giusto.

51′ Aramu centra la barriera. Nulla di fatto.

50′ Burrai atterrato al limite dell’area. Punizione per il Mantova.

48′ Nebbia più fitta, ma per ora la visibilità è più che sufficiente.

46′ La ripresa comincia con un cambio nelle file della Cremonese: Buonaiuto al posto dell’evanescente Vandeputte.

Primo tempo

45′ + 1′ Il primo tempo finisce qui. Agonismo ed equilibrio, il punteggio non si sblocca. A tra poco per la ripresa.

45′ Un minuto di recupero.

44′ Mentre Aramu è rientrato regolarmente in campo, si attende l’entità del recupero di questo primo tempo.

43′ Aramu zoppicante viene portato a bordo campo. La punizione viene battuta da Burrai che centra in pieno la barriera.

41′ Fallo di Castagnetti su Aramu e punizione da posizione invitante per il Mantova. Aramu però è ancora a terra ed entra lo staff medico.

35′ Ammonito anche Burrai che a sua volta chiedeva il cartellino giallo per un giocatore avversario. Ammonizione pesante perchè il capitano era in diffida e verrà quindi squalificato (salterà Catanzaro-Mantova).

34′ Nel frattempo scende la nebbia.

29′ Arriva il primo giallo per il Mantova: è per Mensah, autore di un fallo su Bianchetti.

26′ Già tre ammoniti per la Cremonese: dopo Ravanelli e Bianchetti, ecco il giallo a Bonazzoli per fallo su Bani.

25′ Corner per il Mantova dopo un’azione pregevole. Traversone dalla bandierina e colpo di testa alto di Brignani.

21′ Cremonese pericolosa sugli sviluppi di un corner. Colpo di testa di Ravanelli da buona posizione e palla a lato.

19′ Fase equilibrata del match.

15′ Ora è Castagnetti a provare la conclusione da fuori area, mira sballata e palla alle stelle.

12′ Festa protagonista su Bonazzoli! Il portiere respinge la conclusione potente ma centrale dell’attaccante cremonese.

11′ Bella azione del Mantova con una serie di passaggi in spazi stretti. Ruocco si invola sulla sinistra ma il suo cross è troppo sul portiere che abbranca facilmente la sfera.

10′ La Cremonese risponde con un tiro debole di Zanimacchia facile preda di Festa.

8′ Clamorosa traversa di Trimboli!!! Contropiede perfetto del Mantova con Aramu che lancia Mensah, bravissimo a raggiungere palla e a servire Ruocco che punta l’uomo e allarga per Trimboli il cui bolide centra l’incrocio.

5′ C’è già il primo ammonito del match: è Ravanelli che ha atterrato fallosamente Mensah sulla fascia destra.

4′ Buona partenza della Cremonese che guadagna il primo calcio d’angolo.

1′ Partita iniziata.

Pre-gara

Sarà la Cremonese a battere il calcio d’inizio. Il Mantova attaccherà sotto la Te.

Mantova nella classica divisa bianca con banda rossa, Cremonese in nero con strisce rosse.

Tribune esaurite, molti spazi vuoti nei distinti. Anche la Cisa, nonostante fosse stato dichiarato il sold out, presenta qualche seggiolino vuoto.

Giochi di luce, curva Te gremita e subito scatenata tra cori e sventolii di bandiere.

Ad accompagnare le squadre all’ingresso in campo sono come sempre alcuni bambini del settore giovanile biancorosso e delle società affiliate.

Sette variazioni nell’undici del Mantova rispetto all’ultima gara col Sassuolo. Gli unici quattro superstiti sono: Festa, Brignani, Burrai e Aramu. Torna titolare Mensah dopo l’infortunio.

Giornata autunnale con nebbia leggera e 13 gradi nell’aria. Squadre in campo per il riscaldamento, mentre vanno riempiendosi gli spalti.