Volley serie A2 f – Casalmaggiore, doppio impegno al PalaRadi

Casalmaggiore Doppio impegno casalingo per Volleyball Cassalmaggiore che torna al PalaRadi di Cremona dopo la vittoria di Lecco . Ora serve continuità di risultati per rimanere fuori dalla zona pericolosa della classifica dopo che Pincerato e compagne sono risalite al quinto posto nel loro girone di A2. Stasera con Costa Volpino, fischio d’inizio alle ore 20,30, e mercoledì 13, stesso orario, con Millenium Brescia le rosa possono dare un’ulteriore svolata al loro campionato dopo le difficoltà di inizio torneo. C’è molta fiducia come emerge nelle parole di presentazione della partita con Costa Volpino della centrale rosa Melissa Marku. “ A Lecco abbiamo avuto difficoltà nell’interpretare la partita e ci abbiamo messo un po’ ad ingranare e capire come giocavano le nostre avversarie, Ma dal secondo set in avanti abbiamo cambiato atteggiamento sopratutto a muro e in difesa cambiando ritmo. Dobbiamo continuare a giocare in questo modo con Costa Volpino e mantenere il trend positivo”. Coach Napolitano potrà contare sull’intera rosa mentre, sfida nella sfida, Montano se la vedrà con la ex giocatrice di Casalmaggiore Zago. Sergio Martini