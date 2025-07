Calcio Serie B – Mantova, mercato in stand-by. De Maio nuovo club manager

MANTOVA Il mercato del Mantova si è preso una pausa. La squadra che salirà in Val di Sole lunedì non presenterà volti nuovi rispetto a quella che si sta allenando in questi giorni al Sinergy. Anzi, qualcuno potrebbe non esserci: mister Possanzini sta valutando se portare tutti o lasciare qualcuno a Mantova per farlo allenare a parte, come Panizzi e Muroni che rimarranno al Sinergy.

Intanto, c’è un nuovo ingresso nell’organigramma societario di viale Te. È Sebastien De Maio, che ha dato addio al calcio giocato accettando la proposta di diventare club manager dell’Acm. Una scelta inaspettata. Il 38enne difensore francese, infatti, non aveva sfigurato nell’ultimo campionato, quando chiamato in causa. Scaduto il contratto col Mantova, sembrava avesse prospettive di chiudere la carriera in C, invece ha scelto di mettere a frutto la qualifica di club manager, visto che si è recentemente guadagnato il patentino.