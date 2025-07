Editoria: accordo File-Siae su negoziazione equo compenso articoli online

Roma, – La Federazione Italiana Liberi Editori

(File) ha firmato con la Società Italiana Autori ed Editori (Siae) un

contratto di mandato per negoziare con le grandi piattaforme digitali

l’equo compenso da queste dovuto per l’utilizzo online degli articoli

dei suoi giornali. L’accordo arriva in continuità con quello siglato

un anno fa tra la stessa Siae e la Fieg – Federazione Italiana Editori

Giornali, e la File si allineerà ad esso per la definizione di

strategie e iniziative giudiziarie a tutela delle ragioni delle

imprese editrici.

“La nostra volontà di accettare il mandato della File testimonia

quanto per Siae la difesa del diritto d’autore prescinda dalla

dimensione della realtà editoriali rappresentate, ma sia sempre

unicamente indirizzata a salvaguardare e remunerare al meglio il

lavoro creativo di tanti giornalisti ed autori che quotidianamente

arricchiscono il panorama informativo italiano”, ha commentato Nicola

Migliardi, Chief Operation Officer Music di Siae.

“La necessità di affrontare in modo unitario questa sfida – afferma

Roberto Paolo, presidente della File – dimostra la fragilità

dell’impianto della normativa sul copyright che, al momento, di fronte

all’indisponibilità delle grandi piattaforme ad un confronto sereno e

paritario, rischia di non avere alcuna efficacia rispetto

all’ambizioso e legittimo obiettivo di remunerare equamente gli

editori che producono contenuti informativi di qualità”.

(Red-Cul/Adnkronos)