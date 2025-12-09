Sciopero generale della Cgil il 12 dicembre: corteo a Mantova e mobilitazione provinciale

MANTOVA – È tutto pronto per lo sciopero generale indetto dalla Cgil per venerdì 12 dicembre, valido per l’intera giornata lavorativa. La mobilitazione, spiega il sindacato nella nota ufficiale, è stata proclamata “contro una Legge di Bilancio ritenuta ingiusta”. A Mantova si terrà un corteo che partirà da piazza dei Mille alle 9.30 per concludersi in piazza Martiri di Belfiore, dove sono previsti gli interventi del segretario generale della Cgil di Mantova Michele Orezzi, di rappresentanti Fiom e Flc e di un attivista Spi. Le conclusioni saranno affidate a Gabriele Rocchi, segretario Cgil Lombardia con delega all’industria. Sono inoltre in arrivo pullman da varie zone della provincia, tra cui Viadana, Suzzara e Castiglione delle Stiviere. Le motivazioni dello sciopero sono numerose: l’aumento di salari e pensioni, il contrasto alla precarietà, lo stop all’innalzamento dell’età pensionabile, il no al riarmo, maggiori investimenti in sanità e istruzione, una riforma fiscale equa e progressiva, e una strategia per vere politiche industriali e del terziario.