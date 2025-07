Rugby – Giornata di relax per l’Italia U20 all’Oasi Boschetto

Curtatone Una piscina che diventa luogo di rigenerazione e incontro. È accaduto all’Oasi Boschetto di Curtatone, dove la Nazionale Italiana Maschile U20 di Rugby ha trascorso una giornata di pausa dal World Rugby U20 Championship. Accompagnati dallo staff tecnico, gli Azzurrini hanno scelto il verde dell’Oasi come tappa di decompressione tra le sfide del torneo, che li vedrà di nuovo in campo lunedì sera a Verona contro l’Australia per la prima sfida della poule 5°/8° posto. Piscine, relax, parco e qualche partita improvvisata hanno fatto da cornice a una giornata lontana dalla tensione agonistica, culminata con foto, autografi e sorrisi insieme al pubblico presente. «Ospitare la Nazionale U20 è per noi motivo di orgoglio – ha detto Matteo Ferrarini, presidente di Oasi Boschetto -. Vogliamo essere un luogo aperto e accogliente». Un grazie speciale a Massimo Zaghini, preparatore degli Azzurrini, per la fiducia nella struttura.