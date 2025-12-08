Calcio Serie B: MANTOVA-REGGIANA 0-0 (aggiornamenti live)

MANTOVA Buon pomeriggio dallo stadio Martelli. Dopo la sconfitta di Venezia, il Mantova vuole tornare a muovere la classifica contro la Reggiana. Un successo consentirebbe ai biancorossi di agganciare gli emiliani. Mister Possanzini deve fare a meno di due squalificati (Radaelli e Bani) e di tre infortunati (Mancuso, Bragantini e Mantovani). Anche la Reggiana di Dionigi è reduce da una sconfitta (col Frosinone); la particolarità è che non segna da un mese. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-REGGIANA 0-0

MANTOVA (4-3-3): Festa; Fedel, Castellini, Cella, Maggioni; Wieser, Artioli, Trimboli; Galuppini, Bonfanti, Ruocco. A disp.: Botti, Andrenacci, Mullen, Mensah, Fiori, Falletti, Marras, Caprini, Paoletti, Majer, Pittino. All.: Possanzini.

REGGIANA (4-2-3-1): Motta; Papetti, Magnani, Quaranta; Marras, Reinhart, Lima Pontes, Bozzolan; Girma, Portanova; Gondo. A disp.: Seculin, Rozzio, Stulac, Vallarelli, Novakovich, Tavsan, Libutti, Rover, Bertagnoli, Bonetti, Mendicino, Lambourde-Frontier. All.: Dionigi.

ARBITRO: Luca Massimi di Termoli (assistenti: Di Giacinto di Teramo e Ricci di Firenze; addetto al Var: Gualtieri di Asti).

RETI:

NOTE: Ammonito: Bozzolan, Cella. Calci d’angolo: 2-3. Recupero: 3′. Incasso: 81.743,01 euro. Tifosi: 7.890.

Primo tempo

45′ L’arbitro assegna 3′ di recupero.

40′ Ammonito Cella che ferma irregolarmente Gondo, lanciato a rete.

36′ Mantova in avanti con la conclusione dal limite di Galuppini deviata in angolo. Dagli sviluppi palla recuperata dalla Reggiana.

34′ Gioco interrotto: Marras si accascia a terra dopo uno scontro con Ruocco.

32′ Il Mantova prova ad alzare la testa, ma il cross di Maggioni è troppo lungo e attraversa tutta l’area di rigore ospite senza trovare un compagno.

25′ Ritmi bassissimi e tifosi che rumoreggiano. Tanti errori commessi da una parte e dall’altra.

23′ Silenzio tombale al Martelli. Situazione surreale vista raramente prima d’ora.

16′ Errore di Wieser che perde palla e innesca una ripartenza pericolosa per gli ospiti. Ma, per fortuna, la retroguardia virgiliana recupera e sventa la minaccia.

15′ Punizione dal limite di Galuppini, vola Motta che toglie la palla dal sette.

10′ Gol annullato!. Dopo attenta revisione al Var, l’arbitro indica rimessa dal fondo. Gondo ha segnato con un tocco di mano.

10′ Passa in vantaggio la Reggiana al primo affondo con il tap-in di Gondo. Traversone di Girma sulla destra e palla all’attaccante che davanti a Festa non sbaglia.

6′ Dopo una fase iniziale di studio, verticalizzazione del Mantova con Galuppini che serve Bonfanti. L’attaccante stoppa la sfera ma viene braccato da un difensore avversario che lo anticipa e spazza la minaccia.

1′ Si inizia!. Calcio d’inizio battuto dalla Reggiana.

Pre-gara

Minuto di silenzio in memoria di Nicola Pietrangeli, grande campione italiano di tennis, scomparso il primo dicembre.

Prima del fischio d’inizio diamo uno sguardo agli spalti: 7 mila i tifosi presenti. Assenti quelli emiliani, anche loro puniti dall’ONMS dopo Reggiana-Modena dello scorso ottobre.

Mantova e Reggiana fanno il loro ingresso in campo.

Nessun grido, nessun coro e nessun fischio da parte degli ultras virgiliani che rimarranno in silenzio fino all’intervallo. Motivo? Il divieto di trasferta imposto dall’ONMS dopo i tafferugli con il Padova dello scorso novembre.

Lettura delle formazioni dallo speaker. Gioco di luci quando vengono pronunciati i nomi dei biancorossi.

Mantova e Reggiana fanno rientro negli spogliatoi per sistemare gli ultimi dettagli. 10 minuti al calcio d’inizio.

Sull’altra sponda il tecnico della Reggiana Dionigi si affida alla difesa. In attacco alla spalle della punta Gondo il duo Girma-Portanova.

Nell’11 titolare mister Possanzini sceglie Maggioni e Fedel sugli esterni. In attacco spazio al trio Galuppini-Bonfanti-Ruocco.

Buongiorno dallo stadio Martelli. Mantova e Reggiana sono in campo per il riscaldamento. Diamo uno sguardo al campo: terreno in buone condizioni, temperatura sui 10 gradi e giornata soleggiata.