Calcio Serie B: MODENA-MANTOVA 2-0 (aggiornamenti live)

MODENA Buonasera dallo stadio Alberto Braglia di Modena. Aria di derby per il Mantova, che contro i canarini cerca altri punti per avvicinarsi alla salvezza. Mancano i tifosi biancorossi, colpiti dal divieto di trasferta disposto dalle autorità competenti a seguito degli incidenti dello scorso anno. Mister Modesto deve fare a meno dell’infortunato Meroni. Cinque i diffidati a rischio squalifica: Trimboli, Castellini, Kouda, Ruocco e Paoletti (più appunto Meroni). Il Modena di Sottil, sesto in classifica, è reduce da un riposo forzato: l’ultimo match in programma a Catanzaro è stato infatti rinviato per maltempo. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

MODENA-MANTOVA 2-0

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano, Sersanti (46′ Wiafe), Gerli, Santoro, Zanimacchia; De Luca, Gliozzi. A disp.: Pezzolato, Beyuku, Ambrosino, Mendes, Massolin, Nador, Dellavalle, Cotali, Cauz, Imputato, Defrel. All.: Sottil.

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Dembelé, Cella, Castellini; Radaelli, Trimboli, Kouda, Benaissa; Buso (46′ Caprini), Marras (46′ Bragantini); Mancuso. A disp.: Vukovic, Chrysopoulos, Mensah, Wieser, Muci, Falletti, Ruocco, Ligue, Paoletti, Maggioni. All.: Modesto.

ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno (ass.: Politi di Lecce e Pistarelli di Fermo; al Var: Massa di Imperia).

RETI: 15′ Sersanti, 59′ Tonoli.

NOTE: Ammoniti: Zampano, Radaelli. Calci d’angolo: 1-4. Recupero: 2′.

Secondo tempo

62′ Primo ammonito per il Mantova: Radaelli.

59′ Modena che trova il raddoppio con Tonoli. Il difensore buca Bardi sotto le gambe.

57′ Ancora biancorossi in avanti: buona uscita palla al piede, traversone sulla destra di Radaelli per l’inzuccata di Mancuso sul primo palo. Chichizola c’è e afferra senza problemi.

55′ Mantova che mette la testa fuori da calcio d’angolo: Castellini salta più in alto di tutti e manda di poco sopra la traversa.

52′ Modena che rientra in campo a mille. Mantova invece che non riesce ad uscire dalla metà campo.

46′ Subito due cambi per Modesto: dentro Bragantini e Caprini al posto di Marras e Buso.

46′ Inizia la ripresa.

Primo tempo

45′ + 2′ Finisce qui la prima frazione di gioco. A tra poco per la ripresa.

45′ Sono 2 i minuti di recupero.

43′ Sugli sviluppi, palla allontanata dalla retroguardia gialloblù.

42′ Dembélé approfitta di un disimpegno sbagliato, sulla destra, dribbla e calcia sul primo palo. Chichizola si rifugia in angolo.

41′ Possesso prolungato del Mantova, ma che non porta all’imbucata decisiva.

38′ Buso spreca tutto: contropiede biancorosso, palla all’attaccante che dribbla Chichizola e ci prova defilato. Ma calibra male il tiro che finisce addirittura dietro la porta.

36′ Punizione insidiosa Modena dai 25 metri e palla che sorvola tutta l’area di rigore del Mantova. Zanimacchia manca di un soffio il tap-in.

32′ Ritmi che si abbassano. Gara spezzettata e con diversi falli.

25′ A fare la differenza in questo momento sono le seconde palle, per la maggior parte conquistate dai canarini.

24′ Il Mantova ci prova ma manca sempre l’ultimo tiro: traversone di Radaelli sul primo palo, Chichizola afferra senza problemi.

22′ Fase in cui il Mantova alza i giri motore alla ricerca del pari. Modena attendista, ma comunque pericoloso quando decide di spingere sull’acceleratore.

18′ Primo corner della partita in favore del Mantova. Sugli sviluppi, mischia in area emiliana e respinta di Chichizola ad allontanare la minaccia.

15′ La sblocca il Modena con Sersanti che spacca la traversa. Il centrocampista del Modena carica il destro e fa 1-0. Palla che sbatte sulla traversa e poi carambola in rete.

13′ Altro squillo del Mantova: lancio lungo dalle retrovie di Castellini che trova per vie centrali Mancuso. L’attaccante parte in velocità, arriva fino in fondo e tenta il cross che finisce però tra le braccia di Chichizola.

10′ Timida reazione del Mantova con Kouda che calcia fuori misura. Azione nata dal cross di Mancuso sulla destra per il Benaïssa che a suo volta serve il centrocampista biancorosso.

9′ Si riprende a giocare.

8′ Gioco fermo. Intervento degli staff medici. Tonoli e Benaïssa sono rimasti a terra dopo un scontro di gioco.

6′ Modena ancora in avanti con il cross di Zanimacchia, sulla sinistra, per l’inzuccata del liberissimo Gliozzi. Vola in tuffo Bardi; palla diretta nell’angolino destro basso.

5′ Episodio controverso in area virgiliana: Dembélé e De Luca vengono al contatto, l’attaccante emiliano finisce a terra. Ferrieri Caputi invita il giocatore a rialzarsi tra i fischi del Braglia.

2′ Mantova che attaccherà da sinistra a destra in questa prima frazione di gioco. Modena sotto il settore ospiti, deserto.

1′ Subito Modena in avanti con la botta sulla sinistra di De Luca che Bardi blocca in due tempi.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Modena.

Pre-gara

Mantova in divisa rossa con banda centrale bianca. Modena con maglia gialla e pantaloncini blù.

Mantova e Modena fanno il loro ingresso in campo.

Modena e Mantova rientrano negli spogliatoi per sistemare gli ultimi dettagli. Ancora 10 minuti prima del fischio d’inizio.

Modesto che lascia in tribuna Tiago e Zuccon, oltre ad Andrenacci.

Ricordiamo che non saranno presenti i tifosi mantovani, fermati dal Casms dopo gli scontri della passata stagione.

Sull’altra sponda mister Sottil si affida al duo De Luca-Gliozzi per scardinare la retroguardia biancorossa.

Modesto ne cambia 2 rispetto al turno infrasettimanale di martedì contro il Cesena. In difesa Dembélé sostituisce l’infortunato Meroni, mentre sulla fascia destra Radaelli rileva Dembélé, arretrato nel terzetto di difensori. La punta sarà Mancuso, preferito a Mensah.

Serata poco ventosa, temperatura dell’aria di 12 gradi e terreno in buone condizioni.

Ecco che il Mantova scende in campo per scaldarsi.

Buonasera dallo stadio Braglia di Modena. Al momento in campo c’è solo il Modean, a breve calcherà il terreno di gioco anche il Mantova per il riscaldamento.