Calcio serie C – Abbonamenti Mantova, si parte: obiettivo 1300

Mantova Giornata importante quella odierna per il club di viale Te. Comincia la nuova stagione e dalle 9.30 inizia anche la campagna abbonamenti. “Ricomincio da te”, questo il claim scelto dalla società per convincere i tifosi virgiliani ad entrare nel mondo biancorosso, partecipando con passione durante le gare della squadra di mister Possanzini. Per questa stagione non mancano le novità. La società ha pensato a diverse promozioni per incentivare i tifosi virgiliani a gremire gli spalti del “Martelli”. In generale prezzi stracciati per tutti e ritorno dei prezzi ridotti riservati a donne, Under 14 e Over 65: Curva Te (59 euro, ridotto 39), Tribuna Laterale (219 euro, ridotto 139 euro), Tribuna Centrale (299 euro, ridotto 199 euro), Poltronissima (889 euro, ridotto 549 euro). Per un nucleo famigliare di 4 persone, un abbonamento sarà gratuito (promozione valida solo al Mn Point e al Gimme Five). Ogni abbonato avrà uno sconto del 15% al Mantova Point sui prodotti ufficiali del Mantova. Inoltre, i vecchi abbonati potranno usufruire del voucher (distribuito nello scorso campionato in occasione delle partite a ingresso gratuito). Le tessere potranno essere sottoscritte al Mantova Point dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19. Oppure al Gimme Five di Piazza Virgiliana dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Per i più pratici anche online sul circuito Viva Ticket e nei rivenditori autorizzati Viva Ticket. I numeri. Il patron biancorosso, come ha dichiarato in sede di presentazione, vuole arrivare a quota 1.300, raddoppiando quindi la cifra ottenuta la scorsa stagione.

C’è curiosità per vedere come reagirà il popolo biancorosso dopo un’annata di bocconi amari, ma rinfrancati dalla riammissione in Lega Pro e da un mercato che è decollato definitivamente. Da quello che ci risulta in città sembra esserci molto fermento e prima che fosse annunciata la campagna abbonamenti, in molti ci hanno chiesto informazioni al riguardo. Così come sarebbe interessante capire se l’uscita di scena degli Stings, in qualche modo incrementerà l’afflusso di tifosi al Martelli. Quelli che negli ultimi anni hanno preferito altri lidi dove sono stati raccolti molte più soddisfazioni. Ora comincia un nuovo corso, tante altre sfide tutte da vivere per scrivere un nuovo capitolo di una storia infinita.