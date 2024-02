Calcio Serie C: ALBINOLEFFE-MANTOVA (aggiornamenti live)

ZANICA (Bg) Buonasera dall’Albinoleffe Stadium di Zanica. Il Mantova cerca altri punti sul terreno dei bergamaschi, che l’anno scorso ai play out condannarono i biancorossi alla retrocessione in D (poi annullata dalla riammissione in C). Mister Possanzini non può contare sugli squalificati Radaelli e Brignani. Al seguito della squadra oltre 500 tifosi mantovani. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

ALBINOLEFFE-MANTOVA 0-0

ALBINOLEFFE (3-5-2): Marietta; Milesi, Munari, Gatti; Borghini, Doumbia, Brentan, Zanini, Piccoli; Longo, Zoma. A disp.: Pratelli, Moleri, Marchetti, Toccafondi, Angeloni, Muzio, Saltarelli, Baroni, Allieri, Arrighini, Ercolani, Agostinelli. All.: Lopez.

MANTOVA (4-3-3): Festa; Maggioni, Cavalli, Redolfi, Celesia; Giacomelli, Burrai, Trimboli; Galuppini, Mensah, Bragantini. A disp.: Sonzogni, Bani, Debenedetti, Wieser, Fiori, Bombagi, Fedel, Napoli, Panizzi, Argint, Muroni, Monachello, De Maio. All.: Possanzini.

ARBITRO: Giorgio Vergaro di Bari (assistenti: Allocco di Alba-Bra e Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto)

RETI:

NOTE: Calci d’angolo: 2-0

Primo tempo

8′ Qualche errore in appoggio per i biancorossi. Possanzini predica calma dalla panchina.

6′ Tambureggiante il sostegno dei tifosi mantovani che si trovano proprio sopra la panchina biancorossa.

5′ Palla di nuovo in angolo, ma nulla di fatto dalla bandierina.

4′ Primo corner del match per l’Albinoleffe.

3′ Subito il Mantova pericoloso con un tiro dalla lunga distanza di Burrai che non centra lo specchio.

Il pre-gara

Mantova in rosso, Albinoleffe bluceleste. Saranno i bergamaschi a battere il calcio d’inizio. Si comincia.

Biancorossi in campo per la fase di riscaldamento. Grandi applausi ogni volta che si avvicinano al settore dei tifosi virgiliani.

Ben quattro le novità nel Mantova rispetto alla formazione della partita precedente: Maggioni e Cavalli sostituiscono gli squalificati Radaelli e Brignani; Giacomelli e Bragantini prendono il posto di Muroni e Fiori.

Serata non particolarmente fredda, temperatura di 12 gradi. I 500 tifosi biancorossi hanno già preso posto nel settore a loro riservato.