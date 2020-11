MANTOVA Il fischio d’inizio di Sudtirol-Mantova, in programma mercoledì 11 allo stadio Druso di Bolzano, è stato posticipato dalle 18.30 alle 20.30. In casa Mantova, infatti, è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19. Come da protocollo, sarà dunque necessario un nuovo giro di tamponi, che si svolgerà in mattinata e il cui esito arriverà nel tardo pomeriggio. Da qui la decisione di posticipare la partita.