Calcio Serie C – Mantova al via tra sfide, incertezze e ottimismo

Mantova Si riparte. Esaurito il prologo delle visite mediche, il Mantova reindossa divise e scarpini per tuffarsi nella sua seconda stagione consecutiva in Serie C. Da oggi e per due settimane la squadra si allenerà sui campi dell’hotel Antares di Villafranca. Tra sfide, ottimismo e incertezze, come abbiamo riassunto nel titolo.

La sfida principale risiede in un organico in gran parte da scoprire, formato da tanti giovani provenienti dai vivai o dalla Serie D, affiancati da elementi che già c’erano lo scorso anno e dunque conoscono bene l’ambiente. Una bella sfida coinvolgerà anche Maurizio Lauro, allenatore emergente alla prima esperienza nei professionisti dopo una più che dignitosa carriera da calciatore. Si parte a fari spenti, consapevoli che non sarà semplice confermarsi sui livelli dello scorso campionato. La salvezza è l’unico obiettivo dichiarato dalla società, l’apparente ridimensionamento ha indotto Troise a salutare la compagnia. Ma poi il calcio sa sorprendere, e non è detto che partire a fari spenti sia un male. Senza contare che le avversarie hanno più o meno tutte seguito la stessa linea dei biancorossi: spese oculate, pochi colpi ad effetto. La pandemia ha lasciato il segno nelle casse di tutti.

Già, ma quali avversarie? Questa è una delle incertezze cui accennavamo sopra. Il Mantova non sa ancora in quale girone verrà inserito, anche se tutto lascia credere sarà l’A. Tra i punti interrogativi, non può mancare il fattore tifosi: quando potranno tornare a sostenere dal vivo la squadra? E in che misura? Si è sempre detto che il contatto con la gente è fondamentale in piazze come Mantova: attendiamo al più presto la riprova, dopo una stagione vissuta in solitaria. Al capitolo “incertezze” va ascritta anche la questione legata alla multiproprietà: se è vero che la Figc non permetterà più ad un singolo soggetto di possedere due club (come nel caso di Maurizio Setti, proprietario di Verona e Mantova), presto potrebbe aprirsi il dibattito sul futuro dell’Acm. Sperando che non ne condizioni troppo il presente.

In questo quadro piuttosto complesso, il clima che regna in viale Te è ottimista. La faccenda della multiproprietà (vedi articolo a parte) preoccupa ma non troppo. Quanto alla stagione che verrà, in viale Te c’è la convinzione di aver operato bene. Si fa leva sulla “solidità del gruppo”, concetto forse abusato ma tornato in auge con il successo azzurro agli Europei: ha vinto non la squadra più forte, ma quella più compatta e dall’identità (di gioco e non solo) più marcata. Questo, con le dovute proporzioni, è il modello cui si ispira il Mantova 2021-22. Lo ha ribadito il presidente Ettore Masiello, evidenziando l’assoluta armonia e fiducia che regnano tra allenatore e direttore sportivo, e che devono ripercuotersi sulla squadra. Da queste basi si ricomincia, e non è poco. Poi, come sempre, sarà il campo ad esprimersi.

I CONVOCATI

PORTIERI: Riccardo TOSI (99), Emilio MARINARO (02), Axel BERTOLOTTI (04)

DIFENSORI: DARREL Agbugui Emoshogue (01), Davide BIANCHI (96), Lorenzo CHECCHI (91), Mirko ESPOSITO (96), Filippo FALCONE (03), Alessio MILILLO (97), Erik PANIZZI (94), Matteo PINTON (98), Federico TOSI (02), Gianmaria ZANANDREA (99), Michele TROIANI (96, aggregato)

CENTROCAMPISTI: Matteo GERBAUDO (95), Pietro MESSORI (00), Matteo PEDRINI (00), Aimane RIHAI (04), Vincenzo SILVESTRO (98), Urban ZIBERT (92), Riccardo MANUZZI (99, aggregato)

ATTACCANTI: Lorenzo BERTINI (01), Manuel FONTANA (02), Filippo GUCCIONE (92), Luca PAUDICE (01), Simone ROSSO (95), Claudio ZAPPA (97), Raffaele SPENNATO (01, aggregato)

ALLENATORE: Maurizio LAURO

STAFF TECNICO: Andrea PIERANTONI (viceallenatore), Nicholas LAZZARI (collaboratore tecnico/match analyst), Federico INFANTI (allenatore portieri), Corrado MERIGHI (responsabile preparazione atletica), Eric BAIETTA e Pietro GAZZOLA (preparatori atletici/recupero infortuni), Marco MAROCCHI (team manager)