Ciclismo su pista giovani – Leonardo Mai (Mincio Chiese) sul podio nell’Omnium a Mori

Mori (Tn) Anche la pista si sta confermando palcoscenico ideale per i Giovanissimi del Mincio Chiese.

Mercoledì sera, sul velodromo di Mori (Tn), a conquistare il podio è stato il baby Leonardo Mai nella G4, nell’ambito dei Campionati Provinciali del Trentino Alto Adige per le categorie Giovanissimi G4, G5 e G6, Esordienti e Allievi, maschi e femmine. Assieme al compagno di squadra Mattia Araldi si è distinto nell’Omnium. Test questo che prevedeva la classifica finale sulla base dei punteggi conquistati nelle specialità dello scratch, dell’eliminazione e della corsa a punti.

I due portacolori della formazione virgiliana sin dalla prima prova hanno fatto vedere di essere in gran forma. Punto su punto hanno scalato la graduatoria sino a cogliere la meritata piazza d’onore, Leonardo Mai, ed il 4° posto Mattia Araldi.

Ieri, invece, a Briga Novarese (No), in occasione del Trofeo Sportivi Briga, l’under 23 Gianluca Cordioli del Sissio Team nel finale di gara, ai piedi della salita di 700mt che portava al traguardo, è stato involontariamente ostacolato nella sua azione da una caduta avvenuta proprio davanti a lui ed è rimasto attardato.

Paolo Biondo