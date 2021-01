Tamburello – Giancarlo Rizzi confermato presidente provinciale Fipt

GUIDIZZOLO Giancarlo Rizzi è stato riconfermato ieri in occasione dell’assemblea provinciale della Fipt nel ruolo di presidente. Il movimento tamburellistico virgiliano ha giudicato in termini più che positivi il lavoro svolto in questi anni da lui e dal gruppo dei suoi collaboratori. La naturale conseguenza è stata affidargli il compito di gestire le sorti del comitato anche per il nuovo quadriennio. Con lui sono stati poi eletti nel nuovo comitato provinciale: per la sezione tecnici Adolfo Negri, per quella degli atleti: Linda Giovannone e Stefano Cavinato mentre i consiglieri saranno: Vittorio Beattini, Claudio Bertasi e Massimo Boschini. Per non disperdere l’entusiasmo e la volontà di essere d’aiuto alla crescita del movimento è stato proposto da Rizzi di riconoscere ad Emanuele Sartore il ruolo di collaboratore. Luigi Bertagna e Benhur Tondini sono stati, invece, eletti candidati consiglieri nazionali.

L’assise, presieduta da Stefano Greggio, si è svolta ieri pomeriggio al Masec di Guidizzolo e tra gli ospiti d’onore vi erano anche il delegato provinciale del Coni, Giuseppe Faugiana, il presidente nazionale Fipt Edoardo Facchetti e quello regionale Enzo Cartapati. In tutti gli interventi proposti a partire da quello di Giancarlo Rizzi sino ad arrivare a quello del presidente nazionale è emerso la grande voglia da parte di tutti gli addetti ai lavori di riprendere al più presto l’attività agonistica.

Elemento che è emerso in termini chiari anche in questi giorni durante le varie gare disputate in terra mantovana del torneo nazionale indoor per le categorie giovanili.

Dietro le quinte perfetto sotto tutti gli aspetti il lavoro svolto dalla segretaria Chiara Margoni e dalla commissione verifica poteri che era composta da: Enzo Cartapati, Attilia Bonini e Mauro Venturelli.