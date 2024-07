Calcio Serie B – Matteo Solini: “Mantova, sono entrato in una famiglia”

SAN LORENZO DORSINO (Tn) Uno dei giocatori più esperti del nuovo Mantova è senza dubbio il difensore Matteo Solini. Veronese di Bussolengo, classe 1993, può vantare una quarantina di presenze in Serie B e oltre 150 partite in C. Viene dal Como ed è uno dei volti nuovi dei biancorossi.

«Sono qui da poche settimane – dice – , ma la cosa che mi ha colpito di più è il gruppo. Il Mantova è una squadra ma è soprattutto una famiglia, dove sono stato accolto benissimo. Sono sicuro che mi troverò benissimo. Tra l’altro conosco la città perchè ci sono stato parecchie volte. Conosco bene anche il Martelli, caloroso come pochi. Già Notari (compagno di squadra di Solini al Castiglione nella stagione 2012-13, ndr) mi parlava di questi tifosi incredibili. È effettivamente così, e me ne sono accorto quando ho giocato».

Solini, cresciuto nel Chievo, ha debuttato nei professionisti proprio col Castiglione, per poi vestire le maglie di: Reggiana, Real Vicenza, Renate, Arezzo, Modena, Robur Siena, Reggina e Como. Con i lariani ha conquistato due promozioni: in Serie B nel 2021 e in A nell’ultima stagione.

Ora la nuova avventura al Mantova, partita sotto i migliori auspici: «A San Lorenzo Dorsino – racconta – stiamo lavorando molto bene. Speriamo sia di buon auspicio per il prossimo campionato».