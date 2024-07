Venerdì e sabato il Festival dei Gin di Mantova

FONTANELLA GRAZIOLI Appuntamento a Fontanella Grazioli, frazione di Casalromano venerdì e sabato dalle 19:00 all’1:00 per gli appassionati e intenditori del Gin Tonic. Tutto è pronto infatti per il “Terzo Festival dei Gin di Mantova 2024” che si terrà presso l’area eventi di Fontanella Grazioli. Il festival è organizzato dalla Proloco e l’associazione Avis locale con il patrocinio dell’amministrazione comunale. L’idea di partenza avuta da Francesco Milanesio alias @gin.ceck è nata per valorizzare e conoscere i prodotti artigianali e locali. Quindi, spinti dalla passione, gli organizzatori hanno deciso di promuovere le realtà locali attraverso un evento della durata di due serate, durante le quali verranno serviti i prodotti sia in purezza che miscelati nel Gin Tonic. I protagonisti saranno ovviamente i produttori di Spirits, che saranno presenti proprio per spiegare agli occasionali o esperti bevitori le caratteristiche che contraddistinguono ciascun brand di Gin: Poppe Gin, Gin Filos, GinAi, Riad, Brunetti

Spirits, Ciòcapiàt Celestino Ghezzi. La novità più curiosa per tutti gli interessati di gin è la presenza dei produttori locali di questo famoso distillato, e saranno proprio loro a preparare i gin tonic a momento di servirlo spiegando le singole peculiarità di ciascun prodotto presente. La tonica utilizzata sarà l’Acqua Brillante, della rinomata Recoaro, azienda leader dal 1954. Durante le due serate non mancheranno musica e specialità culinarie come lo gnocco fritto, risotto con la salsiccia, spiedo con la polenta il rusticone che è una novità del festival. L’evento avrà l’ingresso libero, senza alcuna prenotazione e il Gin Tonic ad un prezzo promozionale. Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina Instagram @mantovaginfest o contattare il numero +39 347 4739201. Fabio (@drinkefoodcontrolamarezza) e Francesco (@gin.ceck).