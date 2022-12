Calcio Serie C – Mantova pimpante alla prima di ritorno: solo una sconfitta nelle ultime 12 annate

MANTOVA Se c’è una costante del Mantova degli ultimi anni, è quella di inaugurare con un risultato positivo il girone di ritorno. Ovviamente sono autorizzati gli scongiuri del popolo biancorosso, ma i numeri questo certificano. Negli ultimi 12 campionati, infatti, l’Acm ha perso soltanto una volta la prima partita di ritorno, a Verona con la Virtus nella stagione 2017-18 in D. Una partita peraltro disgraziata, che a ripeterla mille volte forse il Mantova non perderebbe più: finì 3-2 per gli scaligeri, con ben due rigori sbagliati dai virgiliani. Quella sconfitta compromise definitivamente le speranze promozione della squadra guidata da Renato Cioffi.

È l’unico episodio nero di una serie comunque più che positiva. Lo scorso anno, per dire, il Mantova aprì il girone di ritorno (e chiuse il 2021) con un pesantissimo 2-0 casalingo rifilato al Legnago, grazie ai gol di Paudice e Checchi. La stagione precedente, sempre al Martelli, toccò a Guccione firmare la rete decisiva contro la Fermana, che aprì al meglio la seconda parte di campionato. Altre vittorie: nel 2016-17 arrivò un emozionante 3-2 all’Ancona, marchiato da una doppietta di Caridi e dal rigore di Marchi. Era il Mantova di Ciccio Graziani, ma erano soprattutto i giorni del delicato passaggio di proprietà tra il gruppo bresciano e i romani. Un bel 2-0 all’Alessandria, griffato Said e Caridi, mandò in estasi la banda di Juric nel campionato 2014-15, mentre nella stagione precedente il girone di ritorno partì con un travolgente 4-0 in casa del Bellaria (reti di Floriano, Fortunato, De Respinis e Masini). Anche nel 2012-13, con Brucato fresco di (ri)debutto in panchina, il Mantova battezzò al meglio la seconda parte di campionato, grazie al 2-1 al Forlì (Franchi e Del Sante). Non altrettanto soddisfacenti, ma comunque preziosi, i pareggi nelle ultime due stagioni in D (2-2 con la Calvina nel 2019-20 e 1-1 con la Virtus Bergamo nel 2018-19). Al Mantova, domani col Sangiuliano, il compito di confermare il trend.