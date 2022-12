Calcio Promozione – Monari: “Marmirolo, sosta propizia per tornare al completo”

MARMIROLO Ha chiuso il girone d’andata in zona play out il Marmirolo, ma i propositi sono quelli di risalire al più presto la china. I neroverdi di Angelo Monari e Filippo Cannizzaro hanno concluso il cammino nell’andata del girone D della Promozione perdendo 2-1 il confronto esterno con La Sportiva Ome, chiudendo il 2022 con 16 punti. Domenica 22 gennaio il ritorno partirà in quel di Lodrino.

«L’ultima gara era partita anche bene – afferma Monari – nonostante la formazione fosse rimaneggiata perché molte assenze avevano ridotto al minimo la rosa disponibile. Purtroppo hanno influito gli infortuni a gara in corso di pedine importanti come Gola e Pereira. A questo punto siamo stati costretti a impiegare ragazzi della Juniores, stanchi per aver giocato il giorno prima nel campionato regionale. Peccato, con un risultato positivo avremmo chiuso al meglio l’andata. Questa battuta d’arresto ci fa passare il Natale in zona calda, ma non disperiamo. Il torneo è difficile e equilibrato allo stesso tempo, puoi vincere o perdere con tutti, non vedo squadre che possano “ammazzare” il girone, né tantomeno le ultime in classifica paiono arrendevoli. Anzi, sono in risalita: per questo dobbiamo ricominciare la preparazione dopo le feste, pensando a fare risultato nella gara col Lodrino. Anche i bresciani sono una neopromossa, ma hanno avuto il merito di interpretare la categoria molto bene, come dimostrano i 20 punti racimolati. Per quanto ci riguarda, la sosta giunge propizia per recuperare al meglio i tanti assenti: dobbiamo cercare di farci trovare pronti e al completo in vista del 2023, per fare punti contro qualsiasi avversaria».