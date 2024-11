Calcio Serie C maschile – Cacciavillani: “Viadana, troppi alti e bassi. A Gorle per l’impresa”

VIADANA Il Gruppo Mauro Saviola Viadana torna in campo domani a Gorle (ore 18.15, arbitri Castoldi di Milano e Martinetti di Bovisio Masciago). Domenica scorsa gli orobici di Mazzoleni sono stati battuti dall’Artes Mantova: vantano 6 punti in classifica contro i 4 dei rivieraschi, che domenica scorsa al PalaFarina sono tornati al successo con l’Ospitaletto Bresciano. L’obiettivo è cercare di recuperare punti in classifica. Anche per questo il club ha inserito un nuovo giocatore, già in campo domenica scorsa: l’ala forte Danilo Tagliano. Ecco un breve curriculum: nasce a Torino e in Piemonte muove i suoi prima passi nel mondo della pallacanestro. Fa la trafila delle giovanili alla Moncalieri San Mauro con la quale, nel 2018, raggiunge le finali nazionali U16. Nel 2018 passa al Campus Piemonte con cui gioca il campionato U18 d’Eccellenza. L’anno dopo l’esordio con i “grandi” in B1 con l’Olimpo Basket 1957 Alba. Continua il suo percorso giocando con la Fortitudo Messina nel 21/22 in C Gold per poi tornarci la scorsa stagione in B Interregionale con una parentesi di un anno alla Fortitudo Lamezia. «Al momento alterniamo alti e bassi – afferma Davide Cacciavillani – ma mancando nell’organico alcuni elementi importanti è fisiologico. Per la gara contro il Gorle sarà difficile avere Paulig e Seck, anche se sono sulla via del recupero. Due punti in trasferta ci servono come l’oro e potrebbero aiutare a sbloccarci, in questo momento della stagione per noi non semplice».