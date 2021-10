Basket serie A2 m – Mastellari: “Staff, tutti uniti contro Capo d’Orlando”

MANTOVA Archiviata la prima vittoria stagionale e la cena celebrativa di inizio stagione, per la Staff è il momento di gettarsi a capofitto nella prima trasferta della regular season. Trasferta insidiosa in terra siciliana sul parquet dell’Orlandina, ragione per cui per motivi logistici la partita è anticipata alle ore 12 in modo da permettere agli Stings di tornare in aereo già in serata. La stessa cosa accadrà anche domenica prossima quando i biancorossi andranno a Trapani, e lo stesso accorgimento logistico sarà fatto quando le due squadre siciliane verranno alla Grana Padano Arena. La Staff è ancora euforica per il primo importante successo contro Treviglio e Martino Mastellari svela il segreto: «Il coach ci ha trasmesso dal primo giorno l’importanza di essere una squadra unita e di carattere, perciò è dall’inizio che lavoriamo sul fatto di essere uniti e di non lasciarci andare nei momenti difficili. Nel nostro gruppo ci troviamo tutti molto bene. Quello di Capo d’Orlando non sarà un campo facile, loro sono una squadra molto aggressiva, nuova e che non conosciamo. Se il nostro carattere sarà quello dimostrato alla prima di campionato penso che potremo andare a fare la nostra partita». Il capitano dei padroni di casa è Matteo Laganà, fratello di Marco play biancorosso: «Per noi quella di domenica sarà una gara difficile, ma in questa settimana ci siamo allenati al meglio, proprio per arrivare pronti alla partita perché vogliamo portare a tutti i costi a casa la vittoria davanti al nostro pubblico. Contro Cantù sicuramente ci è mancata l’energia giusta nell’ultimo periodo. Nel secondo e terzo quarto abbiamo giocato veramente insieme e facendolo molto bene in attacco. Per me è sempre un’emozione giocare contro mio fratello Marco. È una gara speciale, però ci tengo molto a vincerla. Mi aspetto di vedere tanta gente, soprattutto dopo quasi due anni di assenza. Spero che i tifosi ci diano necessaria carica per vincere». Per Capo d’Orlando out Vittorio Bartoli, per gli Stings Cortese prenderà parte alla trasferta per la Sicilia ma molto difficilmente scenderà in campo.

Leonardo Piva