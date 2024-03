Calcio Serie C. PRO VERCELLI-MANTOVA 1-1 (risultato finale)

VERCELLI Altro stop per il Mantova che pareggia 1-1 in casa della Pro Vercelli. Padroni di casa che si portano subito in vantaggio dopo due minuti grazie alla rete di Mustacchio. Biancorossi che giocano e creano occasioni come quella che ha portato al pari: capocciata di Brignani su assist di Radaelli. Mantova che tornerà in campo martedì, nella sfida serale con la Virtus Verona (ore 20.45).

Buonasera dallo stadio Silvio Piola di Vercelli. Dopo il pareggio di Novara, il Mantova vuole tornare alla vittoria per consolidare il primo posto e magari staccare il Padova, impegnato domani a Meda contro il Renate. Squadra al completo per mister Possanzini, che ritrova anche Cavalli. Pro Vercelli in caduta libera: non vince da 8 gare e in due mesi è scivolata dal quarto al nono posto in classifica. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

PRO VERCELLI-MANTOVA 1-1

PRO VERCELLI (4-3-3): Mastrantonio; Rodio (74′ Frey), Parodi, Camigliano, Sarzi Puttini (74′ Iezzi); Iotti, Santoro; Haoudi, Mustacchio (67′ Pannitteri), Rojas (74′ Nepi), Maggio (82′ Petrella). A disp.: Ghisleri, Vaccarezza, Contaldo, Gheza, Rutigliano, Casazza, Forte, Citi, Pinzi, Kozlowski. All.: Dossena.

MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli, Brignani (58′ De Maio), Redolfi, Celesia; Muroni (81′ Wieser), Burrai, Trimboli (74′ Bragantini); Galuppini, Mensah (81′ Monachello), Fiori (58′ Bombagi). A disp.: Sonzogni, Bani, Debenedetti, Cavalli, Fedel, Napoli, Panizzi, Argint, Maggioni, Giacomelli. All.: Possanzini.

ARBITRO: Andrea Bordin di Bassano del Grappa (assistenti: Spina di Palermo e Laghezza di Mestre).

RETI: 2′ Mustacchio. 31′ Brignani.

NOTE: Espulso all’ 88′ Botturi per proteste. Ammoniti: Parodi, Mustacchio, Santoro, Fiori, Galuppini, Possanzini (allenatore Mantova), Mastrantonio, Iotti, Dossena (allenatore Pro Vercelli), Frey. Calci d’angolo: 2-5. Recupero: 1′ + 5′.

Secondo tempo

96′ Finisce qui.

94′ Altro colpo di testa e altra azione sciupata: questa volta è stato Redolfi.

92′ Biancorossi all’arrembaggio in questi ultimi minuti da cardiopalma.

91′ Ancora Mantova in avanti: Bombagi disegna una parabola che finisce sopra la traversa.

90′ Saranno 5′ i minuti di recupero.

90′ De Maio sfiora il gol insaccando di testa, con la palla che finisce a fil di palo.

88′ Espulso Botturi dalla panchina per proteste.

81′ Possanzini tenta il tutto per tutto: getta in mischia anche Wieser e Monachello al posto di Muroni e Mensah.

80′ Incredibile: altro palo per i biancorossi. Bragantini scheggia la traversa dopo una serie di dribbling in area avversaria.

79′ Assedio del Mantova che staziona regolarmente da un paio di minuti nella metà campo avversaria.

74′ Dentro anche Bragantini al posto di Trimboli.

73′ Traversa di Bomagi che fa salire a tre i legni colpiti dal Mantova.

72′ Incursione di Radaelli che vince un duello e la metta al centro, ma la palla viene spazzata in angolo dalla difesa avversaria.

68′ Palo di Redolfi su assist di Radaelli. Ennesimo legno colpito dai virgiliani.

65′ Pericolo in area biancorossa, ma Festa è una garanzia e afferra la sfera, togliendola dai piedi dell’avversario.

58′ Dentro De Maio e Bombagi al posto di Brignani, che non ce la fa, e Fiori.

57′ Gioco fermo: Brignani a terra.

54′ Ripresa che è iniziata da poco, ma il Mantova ha già creato due occasioni pericolose.

49′ Botta di Fiori dalla distanza che sibila vicina al primo palo.

48′ Palo clamoroso di Galuppini.

47′ Palla pericolosa persa da Celesia, ma per fortuna la Pro non ne approfitta.

46′ Inizia la ripresa. Nessun cambio da segnalare.

Primo tempo

46′ Finisce qui il primo tempo. A tra poco per la ripresa.

45′ L’arbitro assegna 1′ di recupero.

44′ Girata di Trimboli nell’area piccolo che si smorza tra le braccia di Mastrantonio.

41′ Il Mantova si lamenta per un fallo di Santoro che, già ammonito, avrebbe meritato l’espulsione.

37′ Anche Galuppini e Possanzini ammoniti, ma per proteste.

35′ Primo ammonito per il Mantova: si tratta di Fiori.

31′ GOLLLLLLL DEL MANTOVAAA!!!!! Brignani trova l’incornata vincente su assist di Radaelli.

27′ Biancorossi che domano il possesso palla, ma non riescono a incidere.

20′ Mantova che prova a reagire dopo la doccia fredda, ma non sfrutta al meglio le occasioni create.

18′ Trimboli si mangia un gol assurdo: cross di Radaelli dalla destra e palla che finisce sulla testa del 21 che schiaccia incredibilmente a terra. Il rimbalzo finisce sopra la traversa.

17′ Ci prova anche Fiori dentro, ma la conclusione è debole e centrale.

16′ Partita che si accende. Anche il pubblico rumoreggia.

13′ Conclusione alle stelle per Radaelli.

10′ Doppia occasione per Galuppini: nella prima arriva a limite area, ma non calcia, facendosi recuperare dal difensore. La seconda, tenta la conclusione dalla distanza, ma la palla finisce centrale.

7′ Primo corner dalla bandiera per il Mantova. Sugli sviluppi, nulla da segnalare.

5′ Ancora Mustacchio pericoloso di testa, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco.

2′ La sbloccano i padroni di casa con Mustacchio. Maggio ruba palla a Radaelli, la crossa per l’attaccante che buca Festa.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Mantova. Virgiliani che attaccheranno da destra verso sinistra, mentre i padroni di casa da sinistra verso destra.

Pre-gara

Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Pro in maglia bianca e pantaloncini neri. Mantova in total red.

Intanto segnaliamo che i 250 supportes virgiliani giunti da Mantova, hanno preso posto sugli spalti.

Nessun cambio in vista da parte di Possanzini che ripropone lo stesso 11 titolare di Novara. Nel frattempo le squadre si stanno riscaldando in campo. Terreno in buone condizioni e temperatura dell’aria sui 13 gradi.