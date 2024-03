I vegani salveranno il mondo. Parola di Lorenzo Biagiarelli

MANTOVA Meno male che tutto il mondo non è come la provincia di Mantova. Dopo un viaggio all’estero, nell’est asiatico, Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli decidono di smettere di mangiare carne.

È il primo passo che provocherà un cambiamento a 360 gradi nella vita di Lorenzo e che lo porterà a scrivere il libro “Ho mangiato troppa carne. Perché mangiamo animali e cosa succederà se non smettiamo di farlo”, edito da Cairo, presentato oggi pomeriggio presso gli ambienti affollatissimi della libreria Il Libraccio. Hanno dialogato con l’autore, il professore Alberto Grandi e Daniele Soffiati, autori del podcast Doi.

«In Cina si conta 1 maiale ogni 3 abitanti. Ma esiste un posto in cui questo rapporto si inverte – spiega Biagiarelli -. A Mantova ci sono tre maiali per ogni persona, e questo dato ci da la dimensione di come l’Italia abbia un problema». E continua: «Ho provato a pensare cosa sarebbe successo a togliere il cotechino nel Natale della famiglia. O fare una grigliata con il tofu. Le prospettive dicono che nel 2050 i vegani supereranno i non vegani, nel mondo».

«Il viaggio nella carne che il libro narra – scrive Biagiarelli nel suo libro – non è una caccia alle streghe, ma una storia di uomini e di cibo, di tradizioni e di futuro, di polli e di gatti, alla ricerca di responsabilità ma soprattutto di soluzioni. Perché l’acqua sta salendo, e bisogna decidere chi far salire sulla nuova arca: noi, oppure i cento miliardi di animali che macelliamo ogni anno per il nostro irriducibile amore. Della carne», conclude.