Calcio serie D – Mantova: Galazzini e Athanasiou con la febbre. Stop Serbouti

Mantova Altra seduta d’allenamento ieri per la formazione biancorossa. Freddo pungente e nebbia sul Centrale. E questo ha invogliato i giocatori a correre. Un buon allenamento per Altinier e compagni. Nel menù di lavoro, riscaldamento e partitella. Classiche prove di 4-3-3. Primo tempo con Adorni tra i pali. Difesa a 4 con Serbouti, Venturini, Dellafiore, Musiani. A centrocampo Giorgi, Mazzotti, Lisi. In attacco il trio con Guccione, Altinier e Scotto. Un 11 più che mai attendibile. Nel secondo tempo Brando ha schierato Adorni tra i pali, Musiani, Carminati, Venturini, Haveri in difesa. Minincleri, D’Iglio, Giorgi a centrocampo e davanti Guccione, Scotto e Finocchio. Brutta botta alla caviglia per Serbouti. Le sue condizioni saranno valutate in queste ore. Febbre per Galazzini e Athanasiou. Nella giornata di ieri anche altri biancorossi lamentavano i sintomi della febbre e quindi saranno tutti monitorati tra oggi e domani. Da valutare anche le condizioni di Aldrovandi, che ieri ha lavorato a parte. Oggi la formazione biancorossa partirà per il ritiro di Padenghe sul Garda per preparare al meglio la gara di domenica pomeriggio contro la Calvina, in programma a Desenzano alle 14.30.