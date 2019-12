Emergenza: oltre 200mila euro alla Tea per il piano neve 2020

MANTOVA – Non sembra prevista come imminente una precipitazione nevosa; anzi, negli ultimi giorni sono state registrate addirittura temperature primaverili. E nondimeno le precauzioni non sono mai abbastanza, specie mentre si avvicina il mese di gennaio, destinato a culminare nei tradizionali giorni più freddi dell’anno, quelli “della merla”. In ragione di questo l’amministrazione comunale ha già dato disposizione alla Tea per predisporre il “piano neve” da potersi mettere in atto da un momento all’altro sulle strade urbane ed extraurbane, comunque di competenza comunale.

La deliberazione di via Roma comporta uno stanziamento di 205.595,62 euro (nel dettaglio, 168.521 oltre IVA 22% e altri 37.074,62 di split payment), quale quota degli oneri fissi per il servizio di rimozione neve nel prossimo anno a favore di Mantova Ambiente. Cifre modulate sul piano dello scorso anno, e che comunque via Roma è pronta a rinegoziare applicando i debiti aggiornamenti Istat.

Nell’immediato sembrerebbe di poter scongiurare la fuoriuscita di mezzi per lo spargimento di sale sulle strade, nonostante alcune previsioni parlino di temperature minime prossime o inferiori allo zero. Nel caso, non si ha ancora allerta dalla Prefettura, né sembrerebbe imminente l’arrivo di perturbazioni “siberiane” – le più temute per apporti di neve.