Sportelli camerali aperti per casi indifferibili

MANTOVA – In questo momento di emergenza sanitaria la Camera di commercio di Mantova assicura lo svolgimento dei propri servizi e delle proprie attività continuando ad essere operativa con alcune limitazioni per tutelare la salute dei propri dipendenti e dei cittadini. E’ possibile accedere senza appuntamento, per esigenze indifferibili, agli sportelli di largo Pradella solo per richiedere certificati camerali e carte tachigrafiche da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30, e in via P.F. Calvi n.28 solo per il rilascio di certificati e documenti per l’estero da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:30. Tutti gli altri uffici e sportelli della Camera di commercio e di PromoImpresa-Borsa Merci sono chiusi al pubblico, ma sono contattabili telefonicamente o via e-mail, i riferimenti sono pubblicati sul sito camerale www.mn.camcom.gov.it. Si invita l’utenza a privilegiare l’uso dei servizi on line come Sportello Virtuale, Supporto Specialistico Registro Imprese, Cassetto digitale dell’imprenditore, l’elenco completo è pubblicato nel sito camerale. Le attività del Centro congressi, le Commissioni di Borsa e le C.U.N.- Commissioni Uniche Nazionali – sono sospese.