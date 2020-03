Calcio serie D – Tanti auguri Acm: 109 candeline e l’amore dei tifosi

MANTOVA Tanti auguri Acm. La società biancorossa, fondata il 24 marzo 1911, da Guglielmo Reggiani e Ardiccio Modena (in foto), compie oggi 109 anni. Il tempo passa, ma la passione non svanisce mai. Anche quando le stagioni non vanno per il verso giusto l’amore per i colori bianco e rosso si rinnova continuamente di padre in figlio. Certo, una storia difficile, non lo possiamo nascondere: 4 fallimenti, stagioni anonime in serie C, ma pur sempre con dei picchi di grande euforia. Quel Piccolo Brasile che fece innamorare tutta l’Italia intera, i sette campionati di serie A, per arrivare agli ultimi anni in serie B. Tanti i giocatori e gli allenatori, passati per viale Te, che hanno fatto la storia del calcio e che hanno appassionato i tifosi. I migliori auguri per un pronto rilancio nel calcio dei grandi.