Dalla Fondazione Luigi ed Eleonora Gonzaga 10mila euro per il Poma

MANTOVA La Fondazione “Luigi ed Eleonora Gonzaga” – Onlus, così ha dichiarato la Presidente Avv. Simonetta Carra, ha deciso di offrire il proprio contributo con una donazione di 10 mila euro all’Ospedale cittadino Carlo Poma per l’acquisto di presidi e apparecchiature necessari in questa emergenza sanitaria contro il Covid-19 e manifesta infiniti ringraziamenti e riconoscenza nei confronti di tutti gli operatori coinvolti in prima linea.