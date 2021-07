Pallavolo serie B1 f – Porto conferma Ghirardelli e promuove Martinato

MANTOVA La centrale Sofia Ferrarini lascia dopo due stagioni la Nardi Volta. Raggiunge alla Lpm Bam Mondovì, in serie A2, l’ex coach rossoblù Matteo Solforati e Mila Montani, con cui va a riformare la coppia di centrali del team collinare.

Come avevamo annunciato, oltre a Chiara Boninsegna anche il libero Veronica Di Nucci è stato confermato alla Nardi del neo tecnico Marco Breviglieri: «Siamo già pronti – afferma Di Nucci – per iniziare una nuova avventura, per me l’ennesima qui alla Pallavolo Volta. È da poco finita la scorsa stagione, sembra ieri aver giocato la finale play off per salire. Quella passata è stata un’annata ricca di emozioni e successi anche se è mancata l’incoronazione finale. Ringrazio per questo la società, le mie compagne e gli allenatori. Per quanto riguarda la prossima stagione, sono molto fiduciosa del gruppo che è stato creato».

Dalla Nardi Volta all’Euromontaggi. Dopo le novità in entrata Mazzarini, Poggi e Collet, arrivano anche altre conferme. Dopo l’opposto Fiorellini, resta la centrale Annapaola Ghirardelli, vera e propria colonna della squadra. Ritornata a Porto dopo una esperienza al Vtv Verona, ha contribuito ai successi del team di Biagio Marone negli ultimi due anni, con la promozione in B1, la conquista della final four di Coppa Italia e i playoff di B1 nella scorsa stagione. La società della presidentessa Carmen Rossi annuncia la conferma in pianta stabile in prima squadra di un elemento di spicco del florido vivaio: Chiara Martinato. Classe 2005, 178 cm, ruolo martello, farà parte quest’anno del roster della prima squadra, dopo aver conquistato i titoli provinciali under 17 ed under 19 nell’ultima stagione.

Ultima ma non meno importante notizia riguarda laconferma nello staff tecnico di Fabrizio Lini. Romagnolo di Lugo di Romagna, la scorsa annata ha ricoperto il ruolo di preparatore atletico della prima squadra e anche di scout. E’ allenatore di primo livello e prezioso collaboratore di Marone sin dal suo arrivo a Porto. Quest’anno sarà preparatore atletico della serie B1, avrà l’incarico di scout e verrà coinvolto anche a livello di settore giovanile.

La centrale mantovana Annachiara Cantamessa, dopo l’esperienza in B1 con le pistoiesi del Quarrata, approda in A2, a Talmassons: si tratta di un gradito ritorno nel team della provincia di Udine.