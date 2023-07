Alloggi per persone fragili: il Comune di Viadana si candida al bando dell’Azienda Oglio Po

VIADANA Progetti mirati, in grado di rispondere al meglio a necessità specifiche: è un concetto sul quale l’assessore ai Servizi Sociali Mariagrazia Tripodo ha sempre puntato e che, ancora una volta, viene messo in pratica per intercettare al meglio le richieste avanzate nell’area di riferimento del proprio assessorato. In quest’ottica, il Comune di Viadana ha candidato due alloggi di sua proprietà all’avviso pubblicato dall’Azienda Speciale Consortile Oglio Po che, tramite fondi del Pnrr, ha come oggetto la “manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di un elenco aperto per la messa in disponibilità di alloggi e/o strutture in grado di offrire sistemazioni alloggiative a persone che vivono in condizioni di disabilità”.

Nello specifico, l’esecutivo guidato dal primo cittadino Nicola Cavatorta, si propone di valorizzare, tramite fondi messi a disposizione, due alloggi di proprietà comunale, con l’intento di renderli su misura per i soggetti che ne disporranno: domotica ed arredi funzionali nella rosa di soluzioni adottabili, in base alle disabilità della persona che andrà ad abitare nell’alloggio in questione, per garantire la miglior autonomia abitativa possibile. «L’amministrazione comunale – dichiara l’assessore Tripodo – ha colto al balzo questa opportunità e ha lavorato in sinergia con gli uffici del Comune e con l’Azienda Speciale. È un’opportunità importante per migliorare la quotidianità e l’autonomia dei soggetti fragili, che entreranno in questi spazi grazie a dei progetti individuali. Da parte mia, ho svolto soprattutto un lavoro di mediazione tra l’Ente comunale e l’Azienda Speciale per fare sì che si potesse arrivare questo risultato».