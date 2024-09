Calcio Terza Categoria – Novi suona la carica: “Ostiglia, ora rialzati”

OSTIGLIA Sconfitta all’esordio per l’Ostiglia, battuto per 3-1 sul campo della Robur Marmirolo; la compagine della Città di Cornelio domenica prossima debutterà davanti al proprio pubblico, ospitando allo stadio “Umberto Mazza”, lo Sporting Pegognaga di Nicola Graziani battuto 1-0 all’esordio sul suo campo da La Cantera. «Quella del prossimo turno è solo la seconda partita del torneo – afferma il presidente Nicola Novi -, in campo ci saranno due squadre in cerca di pronto di riscatto, torno a ribadire quanto ho asserito in precedenza: puoi vincere con le migliori e perdere con le squadre sulla carta alla tua portata. I nostri prossimi avversari vorranno rifarsi dalla sconfitta interna, noi abbiamo lo stesso obiettivo dopo aver perso a Marmirolo con la Robur. Una gara persa in inferiorità numerica per l’espulsione di Camara, come se non bastasse il direttore di gara ha concesso un rigore al 90’ ai nostri avversari. Magari, a parità di forze, in campo sarebbe potuta andare diversamente». Domenica mister Simone Losi (foto) oltre a Camara, dovrà fare a meno dell’infortunato Gatti, sicuro assente.