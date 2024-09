Olmolungo, la Giunta si esprime a favore dell’approvazione della variante

MANTOVA Con delibera del 10 settembre 2020 la Giunta comunale ha esplicitato, ad anticipazione dell’atto di approvazione e controdeduzione delle osservazioni presentate, la propria volontà sull’ampliamento o l’eliminazione della permuta di un’area fra il privato e il pubblico già prevista nella variante al “P.A. 13 Olmolungo” adottata.

La variante al Piano Attuativo “P.A. 13 Olmolungo” (conforme al Pgt) era stata adottata, infatti, in data 2 luglio 2024 e successivamente pubblicata per la raccolta delle osservazioni come prevede la normativa.

A seguito della pubblicazione è giunta una sola osservazione, presentata dai principali lottizzanti, che ipotizza la richiesta o di ampliare l’area di permuta, nel piano adottato prevista di circa 3800 metri quadrati, fino a circa 7.200 metri quadrati, o di eliminare la permuta e acquisire la medesima area di circa 7.200 metri quadrati.

Per consentire ai lottizzanti di adeguare gli elaborati e finalizzare l’approvazione, la Giunta ha pertanto anticipato la decisione a favore della vendita dell’area, che seguirà i modi e le procedure definite nel regolamento comunale per le alienazioni, poiché economicamente più conveniente per la Pubblica Amministrazione e già in linea con quanto indicato nel piano delle alienazioni approvato dal Comune di Mantova per il triennio 2024-2026.

L’approvazione definitiva della variante al piano dovrebbe intervenire entro il mese di ottobre di quest’anno.