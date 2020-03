MANTOVA Quasi cento casi in più rispetto alle cifre di ieri nel bollettino rilasciato in serata dalla prefettura riguardanti i casi dei pazienti mantovani positivi al Coronavirus. Ieri erano 274, oggi la cifra tocca i 369 casi. Solo in sette Comune non si sono ancora registrati casi: Gazzuolo, Borgocarbonara, Serravalle, Sustinente, Casalmoro, San Giacomo delle Segnate e Motteggiana.