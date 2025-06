Calcio – Tutti in collina per il gran finale del 15° Torneo ASD Voltesi

Volta Mantovana Dopo quattro settimane di partite entusiasmanti, il 15° Torneo Giovanile organizzato dall’ASD Voltesi è pronto a vivere il suo gran finale. Oggi, sul campo sportivo di Volta Mantovana, andranno in scena le attesissime finali di tutte le categorie: Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi. In palio ci sono i trofei, ma soprattutto la soddisfazione di chiudere in bellezza un torneo che ha saputo coinvolgere società, famiglie e appassionati. Le gare inizieranno alle ore 18.30 con due finali per il 3° e 4° posto. Per la categoria Pulcini 2015, si sfideranno Castiglione e S.Egidio S.Pio X; contemporaneamente, negli Esordienti 2013, di fronte La Cantera e Castellana. A seguire, sarà la volta delle finali per il titolo: il Porto affronterà La Cantera per il trofeo dei Pulcini 2015, mentre tra gli Esordienti 2013 si affronteranno Union Team Marmirolo e ancora il Porto. Alle 20.30 le finaline 3°/4° posto dei Pulcini 2014 (Castiglione-La Cantera) e degli Esordienti 2012 (Voltesi-La Cantera). Le finali per il primo posto di queste categorie si disputeranno invece dalle 21.30: Castellana-Rapid Olimpia per i Pulcini 2014, Castellana-Porto per gli Esordienti 2012. Spazio anche ai più grandi: alle ore 19 c’è la finale dei Giovanissimi U15 tra Castellana e Rapid Olimpia. Alle 20.45 toccherà agli Allievi U17 chiudere il programma agonistico con la sfida tra San Lazzaro e Ceresarese. Un plauso speciale va agli arbitri che hanno diretto il torneo: quelli dell’associazione MSP per le gare delle categorie di base, e i fischietti AIA della sezione di Mantova per le partite dell’agonistica. Al termine delle partite, la cerimonia di premiazione celebrerà non solo le squadre vincitrici ma anche i migliori talenti emersi durante il torneo: verranno assegnati riconoscimenti al miglior portiere e al capocannoniere di ogni categoria. Un modo per valorizzare impegno, passione e fair play. A rendere ancora più speciale la serata, l’immancabile stand gastronomico, con panini, birra e bibite fresche. E per i palati più esigenti, su prenotazione sarà possibile gustare il celebre risotto alla pilota preparato da mani esperte. L’ASD Voltesi invita tutti a partecipare a questa festa dello sport giovanile: una serata di passione, amicizia e condivisione che merita un grande pubblico. Non mancate!