Calcio – Voltese in Seconda Categoria col titolo del Castellucchio

VOLTA MANTOVANA La Voltese ha trovato l’accordo con il Castellucchio per la “fusione” e così, nella prossima stagione, giocherà il campionato di Seconda Categoria al posto della società bianconera. Si rinnova, quindi, il derby di collina tra le due squadre del paese, Voltese e Voltesi, divise da una… vocale e da una sana rivalità. La Voltese è adesso al lavoro per rinforzare la squadra affidata a mister Ferrari, che ha lasciato dopo alcuni anni l’Olimpia, che a sua volta non si iscriverà al campionato (per cui è certo il ripescaggio dell’Ostiglia). Dal disciolto Castellucchio potrebbero arrivare capitan Botazzi e bomber Cuoghi. Forze nuove anche per l’organigramma societario con l’ingresso di Gianni Manauzzi. L’obiettivo è disputare un torneo d’alta quota.