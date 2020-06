Calciomercato dilettanti – Casti, ecco i baby Cigala e Hassan. Suzzara stringe per Azzali-Ruggeri

MANTOVA Le mantovane di Eccellenza lavorano sul parco quote. Il Castiglione ha ufficializzato due innesti per altro già annunciati: sono l’attaccante Al Amin Hassan, classe 2002, dal Ghedi; e il difensore pari età Michele Cigala, dalla Vighenzi. Confermato il 2000 Russo, sarà poi promosso stabilmente in prima squadra Narcelli, altro 2002, mentre il portiere Cavicchioli (2003) farà il vice di Piccinardi. Per sbloccare altre operazioni di mercato bisognerà ora attendere il primo luglio e l’apertura delle liste: nel mirino ci sono sempre Ghirardi, Vincenzi e Mambrin della Governolese. A proposito dei Pirati, promosso in prima squadra l’attaccante Nicolò Marinella, classe 2001.

In Promozione sono già a buon punto Castellana (mancano giusto un paio di quote) e Sporting Club (ieri ha dato il bentornato a Dossena), mentre si attendono i primi colpi di Asola, Casalromano e San Lazzaro. Il club di Borgo Angeli ha perso diversi pezzi e prova a trattenere il bomberino Rasini (un 2000): il Suzzara resta alla finestra, ora però si è fatto avanti lo Sporting, che ai biancazzurri ha già soffiato Mortara. Il difensore Azzali potrebbe, invece, seguire Vladov a Suzzara per riformare in bianconero la poderosa coppia di centrali. Suzzara che ha sistemato il discorso portieri con la conferma di Zapparoli e il ritorno di Scappi dal prestito al Luzzara. Il diesse Carlo Piccinini sta ora lavorando per le conferme di capitan Accialini, Carlini e Meloni, dopo aver già blindato i vari Rizvani, Mazzocchi, Micheloni, Mortari e il gioiellino Vasaturo (2002). Per rinforzare il centrocampo l’obiettivo ormai svelato è Ruggeri, in uscita dal Campagnola. Se sfuma Rasini («Il San Lazzaro lo vuole tenere, non vogliamo fargli uno sgarbo» dice Piccinini), bisogna trovare un’altra punta. La società vuole farsi trovare pronta in caso di ripescaggio. Altrimenti dovrà battagliare in Prima con il Marmirolo, che ha già piazzato ben sette colpi e si candida ad un ruolo da protagonista.