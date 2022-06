Calciomercato dilettanti – Castellana, il giorno di Bompieri. Colpo Eddaoudi per la Serenissima

MANTOVA Potrebbe definirsi a breve la trattativa per Pietro Rossin (2002) al Marmirolo. L’ultima stagione ha militato nel Curtatone. I neroverdi hanno trattenuto ufficialmente il richiestissimo Mazzocchi e sono vigili anche per quanto riguarda l’attaccante Del Bar, Farfare e Giarruffo (quest’ultimo ha anche una richiesta dell’Union Team) e vedranno il difensore in quota (2002) della Governolese Guarnieri, che interessa anche a Garda e Serenissima. A proposito del team di Roncoferraro, va registrato il colpo Anoir Eddaoudi dal Viadana, primo regalo per il nuovo tecnico Matteo Tenedini: «Ci darà una mano in attacco – afferma il ds Michele Baratti -, lo conosco molto bene dai tempi dell’Iveco Suzzara». L’Asola conferma Chiari, a Castel Goffredo rimangono invece Lancini, Orlandini, Peschiera, Napolano, Hajjy, Motta, Patrick Thai Ba, David Thai Ba, Sparago e Azzini. Se ne andranno invece per motivi di lavoro Casella e Piras, mentre smetterà Cortesi. La partita più importante si giocherà questa sera a cena per la Castellana: si discuterà del rientro in società di Bruno Bompieri, a cui verrà offerta la carica di presidente onorario. Con l’eventuale ingresso dell’ex patron non cambierà la guida tecnica, a dispetto di alcune voci circolate in settimana a proposito di Ermes Ghirardi e di cui diamo conto solo perché giunte all’orecchio di molti addetti ai lavori.

Scendiamo in Prima, dove lo Sporting Club contende alla Serenissima il centrocampista Stefano Sarpong, mentre il Gonzaga ha confermato Varana, Fattah Eddaoudi, Nicolò Barbieri, Auri, Angeli e Trombini. Vicino alla conferma anche bomber Riga, si cerca di trattenere i richiesti Modena (piace alla Governolese) e Fornasari, cercato dal Curtatone, ma l’affare non si farà per motivi di distanza. La Nac potrebbe però accelerare per l’esterno in quota dei Pirati Gianmaria Montani, pilastro della Juniores. Lascia il Suzzara il difensore centrale Sabaini che sembra destinato al Mozzecane in Promozione veneta. Come detto nei giorni scorsi, rientra al Porto dal prestito alla Governolese Bernardi: dopo il primo giro di colloqui hanno dato la dato la disponibilità a restare Vicenzi, Guidi, De Rossi, Tomassetti, Campagnari, Steccanella, Bodano, Benincà e Sogliani. Il Porto sta trattando col Mozzecane per la conferma di Giacomo Dondi.