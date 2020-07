Tennis Tavolo f – La Brunetti cala il tris in azzurro: Gaia Monfardini, Nicole Arlia e Le Thi Hong Loan

CASTEL GOFFREDO Dopo i ragazzi, che lunedì 13 si sono ritrovati a Terni per il primo stage con la Nazionale dopo il lockdown, ora tocca alle ragazze. La squadra azzurra femminile da lunedì 27 inizierà il proprio raduno, che si protrarrà fino al 2 agosto, sempre a Terni, in vista dei prossimi impegni europei. Convocate ben tre atlete della Brunetti: Gaia Monfardini, Nicole Arlia e Le Thi Hong Loan. Grande soddisfazione in casa Castel Goffredo per questo risultato. Non è facile per una singola società poter “prestare” alla Nazionale tre giocatrici. La Brunetti continua quindi a crescere talenti che poi non possono fare altro che spiccare il volo anche in azzurro.