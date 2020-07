Calciomercato Dilettanti/1 – Suzzara, può essere il giorno di Rasini

MANTOVA Potrebbe essere il giorno buono per il passaggio di Rasini al Suzzara: il ragazzo questa sera si incontrerà con la dirigenza del San Lazzaro, proprietaria del cartellino, per trovare una soluzione. Non è da escludere che si trovi un accordo per il passaggio del forte attaccante classe 2000 in bianconero tramite riscatto del cartellino. Resta sempre viva la concorrenza del Mozzecane, ma l’ipotesi zebre cresce di ora in ora. Da formalizzare tra le due società anche il passaggio del difensore Azzali alla corte del diesse Piccinini: sempre in ballo un eventuale scambio con il baby classe 2002 Colorni, che farebbe il percorso inverso. Il San Lazzaro inoltre si incontrerà nelle prossime ore con Dennis Omorogieva: sul piatto una proposta per proseguire insieme, dopo il prestito dello scorso anno, prima a Casalromano e poi alla Serenissima. Sullo sfondo sempre la suggestione Ingardi, un’ipotesi nata dopo un pranzo con mister Stefano Negrini, che potrebbe concretizzarsi soltanto se il centravanti decidesse di proseguire la propria carriera nel Mantovano.

Intanto per la Governolese si apre una settimana che potrebbe finalmente definire chi sarà l’allenatore: Luca Bozzini sembra essere l’uomo designato al ruolo, ma resta in piedi la candidatura Ermes Ghirardi. Questa sera una riunione societaria potrebbe dare una schiarita. Da Governolo ci sono anche movimenti in uscita: Mambrin ormai è ad un passo dal Castiglione, mentre Ghirardi deve trovare l’accordo per liberarsi dal vincolo che ancora lo lega alla società dei Pirati.

La prossima settimana potrebbe essere quella buona anche per un altro affare: quello che dovrebbe portare Andrea Buoli al Casalromano. Una trattativa ancora sotto traccia dopo l’addio all’Asola, ma che dovrebbe riconsegnare a mister Franzini uno dei suoi fedelissimi. Staremo a vedere.