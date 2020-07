Dopo il Covid, Paolo torna a lavorare allo sportello clienti in Tea

MANTOVA Oggi il collega Paolo Baraldi rientra a lavorare con noi, nella squadra dello sportello clienti del Gruppo Tea.

A causa dell’emergenza CoViD 19, infatti, Paolo era stato tra i primi ad essere tutelato, ma ora finalmente può tornare al lavoro, per la gioia sua e dei colleghi dell’assistenza clienti. Paolo si occuperà delle attività di back office che seguiva già prima della pandemia. L’orario svolto sarà il lunedì, il martedì, il giovedì ed il venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il mercoledì dalle 14.00 alle 18.00.

Un grazie agli operatori dell’associazione Aipd – Associazione italiana persone down – sezione di Mantova per il supporto e la collaborazione.