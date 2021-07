Canoa – Il quartetto della Mincio tiene alti i colori della Lombardia al Trofeo delle Regioni

Revine Lago I canoisti della Canottieri Mincio portano in alto i colori della Lombardia nel weekend di gare a Revine culminato con il Trofeo delle Regioni. In precedenza si sono disputate le gare nazionali per club e sono cominciate le soddisfazioni per gli atleti mantovani. Nella finale del K1 500 senior, l’under 23 Sara Vesentini ha conquistato il secondo posto col tempo di 1’57”62, preceduta da Agata Fantini della Marina Militare (1’55”51), ma davanti a Cristina Petracca, altra portacolori della Marina Militare, atleta nel giro della nazionale che ha chiuso la sua prova in 1’58”15. Nella finale del K2 500 junior, altra medaglia d’argento per il sodalizio di Cittadella con Chiara Nasi ed Emma Rodelli, in 1’56”67, precedute da Laura Chiaberge e Alice Franceschi del Circolo Nautico Oristano (1’55”93); al terzo posto si sono classificate Giorgia Blandino e Giulia Contento (Rari 86 Augusta) in 1’58”22.

Nel Trofeo delle Regioni, con il body verde con la rosa camuna sul petto, le tre portacolori della Mincio sono andate di nuovo a medaglia, così come il compagno di club Alessio Campari, oro con il K4 500 insieme a Baldan, Paliaga (Ocs Cremona) e Combi (Cus Pavia). Un ottimo equipaggio, che si candida di diritto a diventare titolare under 23 azzurro, insieme al Lazio. Argento per Nasi e Rodelli nel K4 500 junior con Cecilia Chiesa e Giulia Bentivoglio (Can. Bissolati). Vesentini ha vinto il bronzo senior insieme a Ferraro (Cus Pavia), Garavelli (Ocs Cremona) e Risari (Bussolati).