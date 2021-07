Tamburello Serie C/D – Sordelliana in trionfo: vince il campionato e vola alle finali nazionali

Mantova Basta vincere un set, alla Sordelliana, nella sfida al vertice con il Medole, per conquistato il primo posto nel girone mantovano del campionato nazionale di serie C e D. L’ultima giornata di questo affascinante torneo, che ha certificato la crescita tecnica del settore in abito provinciale, ha mantenuto fede a tutti i presupposti della vigilia. Ognuna delle quattro sfide disputate sabato, infatti, ha regalato emozioni forti agli appassionati e solamente quella tra il Guidizzolo e la Cavrianese si è conclusa con il punteggio di 2 a 0 per i padroni di casa. Questa partita, ad onor del vero, non aveva nulla da dire in chiave classifica, mentre nelle altre tre in palio c’erano obiettivi importanti.

Tutti i riflettori erano ovviamente puntati a Medole per il big match tra le regine Sordelliana e Medolese, divise da due punti in classifica. Aggiudicandosi il primo set con il punteggio di 6 a 1, i goitesi hanno di fatto chiuso subito i conti, ma i padroni di casa hanno onorato fino in fondo la sfida vincendo la seconda partita 6 a 5 e poi anche il tie break per 9 a 7. Il successo non è servito a ribaltare la situazione in classifica, ma premia comunque il quintetto medolese per il carattere e la determinazione messe in mostra nel corso dell’intera stagione.

Nella sfida al vertice della serie D, il Cereta ha piegato 2-1 la capolista Ceresara con una prestazione caparbia (6-5, 1-6, 8-4), che testimonia la potenzialità di questo gruppo. Soddisfazioni per il team collinare sono giunte anche dalla formazione Giovani, che ha battuto il Rivalta al tie break (6-3, 4-6, 8-5) e ha lasciato i rivieraschi all’ultimo posto in classifica.

Alla luce dei verdetti emessi dal terreno di gioco, la Sordelliana si qualifica per le finali nazionali di serie C; il Ceresara per quelle di serie D e il Cereta, secondo classificato in D, accede allo spareggio regionale con la terza del raggruppamento Brescia-Bergamo per un posto nella finale nazionale.

Classifica finale: Sordelliana 36 punti, Medole 35, Ceresara 29, Cereta 23, Guidizzolo 18, Cavriana 12, Cereta Giovani 8, Rivalta 7.