I nuovi Maestri del Lavoro in Confindustria

MANTOVA Una mattinata di riconoscimenti e celebrazioni si è svolta ieri presso la sede di Confindustria Mantova, dove sono state consegnate le onorificenze ai nuovi Maestri del Lavoro 2024 e sono stati celebrati i Maestri che fanno parte della Federazione da vent’anni (2004-2024). L’evento, moderato dalla giornalista Antonia Bersellini Baroni de “La Voce di Mantova”, ha visto la partecipazione di autorità locali, civili e militari, e rappresentanti del mondo industriale, sottolineando il valore del lavoro e del contributo di questi eccellenti professionisti al tessuto produttivo della provincia.

La cerimonia si è aperta con l’Inno di Mameli, seguito dal saluto del Console dei Maestri del Lavoro di Mantova, Valeria Cappellato, che ha sottolineato l’importanza del lavoro come valore sociale e culturale. Il Direttore Generale di Confindustria Mantova, Daniele Ponselè, e il Presidente di Apindustria, Francesco Ferrari, hanno ribadito il loro impegno nel sostenere i lavoratori e le imprese del territorio, evidenziando l’importanza della formazione e del passaggio generazionale all’interno delle aziende. La cerimonia ha visto la premiazione di dieci nuovi Maestri del Lavoro della provincia di Mantova, che si sono distinti per il loro impegno professionale e per il contributo dato alle loro aziende. I premiati: Luca Badalini e Monia Baroni di Baldan Plastica S.r.l., Marco Begotti di Finsuge S.p.A., Chris De Tommasi di Virgilio Toyota Material Handling Srl, Andrea Ficarelli di Value Transformation Services SpA, Cinzia Lain e Antonella Signorini di Baldan Plastica S.r.l., Stefano Vaona di Bondioli & Pavesi S.p.A., Giosuè Bignotti di Bofrost Italia S.p.A. Ognuno di loro è stato accompagnato dai rappresentanti delle aziende e dalle autorità locali, segno di un forte legame tra il mondo del lavoro e le istituzioni. I Maestri insigniti dell’onorificenza nel 2004 e membri della Federazione da vent’anni hanno anch’essi ricevuto un riconoscimento speciale per la loro lunga fedeltà e il loro impegno. I premiati: Claudio Ferrari, Remo Lui, Danilo Martini, Loretta Salsi e Lanfranco Zampolli. A conclusione della cerimonia, sono stati premiati anche una trentina di studenti delle scuole medie della provincia, che hanno partecipato al Progetto Scuola, presentando elaborati sul tema del lavoro. Tra i premiati, Sohaib Nasr Allah della Scuola Media Bozzolo con una ricerca sull’astronomia, Angela Cecchin con un elaborato sulla gestione di un’azienda agricola, e Elia Artioli, che ha approfondito il ruolo del medico specializzato. Altri premiati includono Sheron Menotti con un progetto sulla professione di cuoca e Soraya Pia Soda, che ha scritto sulla figura della segretaria d’ufficio. A seguire la premiazione dei gruppi di studenti che hanno presentato l’elaborato “ti accompagno nel futuro, uno sguardo sul 2050”: morena Russo, Francesca Coppi, Alessandro Bonaretti si sono focalizzati sulle figure dei modelli nel tempo;

Ilaria Faro, Sofia Lodi Rizzini e Victoria Cupet hanno immaginato l’evoluzione del mestiere di stilista, mentre Gianluca Carretta, Diletta Ferone e Gioele Pasotti hanno riflettuto sulla figura del postino nel futuro. Altri progetti di gruppo sono stati presentati da Francesco Carretta, Dylan Di Maio, Emanuele Malagnini e Alice Saetta, che hanno esplorato la professione di architetto, e da Vera Antonellini e Filippo Barosio, che hanno affrontato il tema della medicina. Beatrice Cazzoli, Elena Lodi Rizzini e Margherita Gianesini, della Scuola Media di Rodigo, si sono concentrati sulla professione di falegname. Dalla Scuola Media di Castellucchio, Matilde Fregni, Manveer Singh, Domenico Rossi hanno sviluppato un progetto sulla professione medica, mentre Federico Venturini, Andrea Negri e Matteo Pagliari hanno trattato il tema dell’astronauta. Infine, Eduardo Alberici, Nihal Cremona e Pietro Perini hanno immaginato il futuro della professione dell’attore, sempre con uno sguardo al 2050. La premiazione ha coinvolto non solo gli studenti, ma anche i loro insegnanti, presenti in sala per celebrare il successo dei propri alunni. Il Console Valeria Cappellato, insieme all’ Ing. Carlo Bondioli di Bondioli & Pavesi, e il responsabile del settore scuola MdL, Otello Caramaschi, hanno premiato personalmente i ragazzi, ricordando l’importanza dell’educazione e del sostegno da parte delle istituzioni scolastiche nel formare i lavoratori del domani.