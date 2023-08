Calcio Serie C – Mantova, superata quota 2000 abbonamenti. Piccoli: “Ho sempre pensato di ripartire dai nostri tifosi”

Mantova Nella giornata di ieri il Mantova ha superato i 2.000 abbonamenti. L’annuncio è arrivato con un post ufficiale sui canali social del club biancorosso. Un obiettivo importante, che sembrava impossibile da raggiungere fino a qualche mese fa. «Ho sempre pensato di ricominciare da voi». Questo il messaggio che ha voluto lasciare il presidente Filippo Piccoli tramite i social a tutti i tifosi biancorossi, che hanno invaso il web con parole di stima nei confronti del massimo dirigente per il lavoro svolto in questi mesi. Nel post partita di ieri, Piccoli si è fermato anche con i giornalisti esprimendo in primis il cordoglio per la scomparsa di Giulio Giovannoni. «Ho saputo della notizia venti minuti prima della partita e sono rimasto scioccato. E’ doveroso dedicargli questa vittoria».

Piccoli è poi tornato a commentare il dato positivo della campagna abbonamenti, che è arrivata a quota 2.075. Mai così tanti dalla stagione 2009-2010, l’ultima di Serie B (allora furono 4.075). «Un dato sicuramente importante – ha commentato il presidente – che non avrei mai sperato. Doveroso ringraziare tutti i tifosi, perchè vedo tanto entusiasmo e tanta fiducia. Detto questo, dobbiamo cercare di volare bassi, parlare poco e lavorare. La squadra è ancora in rodaggio. L’entusiasmo va bene, ma purtroppo di queste vittorie ce ne facciamo poco. Sono ben altre le partite che contano». «La squadra l’ho vista bene – prosegue – è il calcio d’agosto, ma sono stati fatti passi in avanti importanti. Di fronte c’era una compagine di tutto rispetto». Dal 13 magio al 12 agosto. Tre mesi dopo, il Mantova riconquista i suoi tifosi: «Quando sono salito in campo, per 30 secondi mi si è bloccato lo stomaco ricordando quello che era successo appunto tre mesi fa. E’ stato un periodo lungo, abbiamo lavorato tanto, ma siamo solo all’inizio del percorso. I segnali sono incoraggianti. Stiamo dando a questa società un’impronta aziendale. Poi, ovviamente, saranno i risultati a parlare».

La campagna abbonamenti proseguirà ancora. La società non ha stabilito un termine esatto, ma si ipotizza a ridosso della seconda gara casalinga del campionato. Il Mantova visto ieri ha fatto divertire e chissà che nelle prossime ore la curva possa subire un’altra impennata.