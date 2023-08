Tamburello Serie A femminile – Il Ceresara campione d’Europa adesso sogna la prima coccarda: di fronte in finale c’è la solita Tigliolese

Segno (Tn) La giornata delle finali dedicate alla Serie A inizia questo pomeriggio con la sfida femminile, in programma alle 16.30, tra Ceresara e Tigliolese. Le semifinali non hanno riservato sorprese e saranno quindi le due dominatrici della stagione a giocarsi la coccarda tricolore nel remake del match già visto ad inizio luglio in Coppa Europa, che ha visto trionfare, in casa, la squadra virgiliana. La quale, nella prima semifinale disputata giovedì, si è sbarazzata agevolmente del San Paolo d’Argon con un perentorio 2-0 (6-2, 6-0). La Tigliolese, dal canto suo, venerdì ha faticato più del previsto per avere ragione del Faedo (6-3, 6-4), ma si è comunque qualificata per l’ultimo atto della kermesse, che si annuncia equilibrato e spettacolare, come sempre quando si affrontano queste due squadra. «Si affrontano le campionesse d’Europa e quelle d’Italia – ricorda il presidente Pezzini – lo spettacolo è garantito. Mi auguro che la squadra possa ripetere l’ottima prestazione della semifinale, che abbiamo giocato con grande concentrazione. La Tigliolese è un team di ben altra caratura, ma noi sogniamo di portare a Mantova la Coppa Italia femminile di serie A per la prima volta». Dice bene Pezzini. Nessuna squadra femminile mantovana è mai riuscita a conquistare la Coppa di Serie A, mentre lo stesso Ceresara ha vinto per tre volte quella di Serie B. Lo scoglio da superare però è durissimo, ovvero quella Tigliolese che in bacheca vanta tre trofei, tutti vinti nelle ultime edizioni disputate. Ma il precedente di Coppa Europa fa ben sperare, anche se stavolta le ragazze in maglia rosanero non potranno contare sul vantaggio del fattore campo.

Serie B: vince l’Aldeno

Ieri si è disputata la finale della serie cadetta, che ha visto il successo al tie break dell’Aldeno (6-5, 1-6, 13-11) sul Ciserano, che in semifinale aveva eliminato la Cavrianese.