Ciclismo amatori – Fausto Borghi (Ciclo Club 77) all’attacco del record dell’ora M7

Medolla (Mo) Il mantovano Fausto Borghi, del Ciclo Club 77, è pronto per il tentativo di battere il record dell’ora su pista per la categoria amatori M7 dell’Fci. L’atleta in maglia arancioverde, attorniato da numerosi appassionati e dagli amministratori locali, ha presentato l’evento giovedì sera nella sala polifunzionale di Medolla. Borghi si sta preparando con grande scrupolo, ottimamente supportato dai dirigenti del team di Guidizzolo rappresentati all’incontro da Adriano Roverselli, segretario della società e componente della commissione nazionale Fci benemerenze.

Il progetto condiviso ha preso forma grazie al fatto che il Ciclo Club 77 ha valutato in termini positivi l’iniziativa sia sul versante sportivo che umano.

E’ infatti da sottolineare che Fausto Borghi nel corso degli anni si è reso disponibile a dare il proprio contributo al ciclismo paralimpico facendo da “guida” ad atleti ipovedenti nelle gare su pista per la specialità del tandem. Il tentativo di battere il record dell’ora si sarebbe dovuto tenere sulla pista del velodromo di Montichiari il 7 novembre prossimo, ma per i noti problemi legati alla sistemazione della struttura è stato deciso di posticipare la data. Borghi prosegue la fase di preparazione e nel corso della presentazione ha ribadito il desiderio di divenire da stimolo nei riguardi degli amministratori delle città ove esistono ancora questo tipo d’impianti perché si prodighino nella salvaguardia di tali strutture.