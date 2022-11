Ciclocross e Mtb – I bikers del Chero Group Team Sfrenati protagonisti a Formigine e Cremona

San Benedetto Po La stagione agonistica degli atleti del Chero Group Team Sfrenati, quella dedicata al ciclocross e all’Mtb, si sta confermando prodiga di soddisfazioni. I ragazzi del team di San Benedetto Po hanno collezionato numerosi podi nelle corse disputate finora. Sabato 30 ottobre, nel ciclocross di Formigine, hanno festeggiato la vittoria Paolo Strullato, tra gli M4, e l’esordiente Silvia Iori. Nel medesimo contesto, Nicolas Sofia Lanfredi, tra gli M1, si è piazzato secondo, mentre sul gradino basso del podio sono saliti Riccardo Castellini e Sara Malavasi tra i G6.

Il giorno successivo al parco Morbasco di Cremona, in occasione della tappa del circuito River Marathon Cup di Mtb, doppio centro per il team del presidente Dino Gasparini. Nicolas Sofia Lanfredi ha vinto la prova degli M1 e al tempo stesso ha chiuso al primo posto nella classifica generale. Mirko Nadalini, invece, si è piazzato 2° di tappa e grazie a questo risultato ha indossato la maglia di leader tra gli M4. Infine, nel medesimo contesto, ma tra gli Elite Sport, Mattia Carnevali si è piazzato al quarto posto ottenendo così il 3° nella graduatoria generale di categoria.

Per quanto riguarda i prossimi impegni, i portacolori del sodalizio sambenedettino saranno tra i protagonisti del Gp Comuni di Marcaria e Castellucchio che si disputerà domani a Ospitaletto e di cui diciamo qui sopra.